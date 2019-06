Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli monito del presidente della BCE Mario Draghi ha l’Italia La Commissione Europea ha concluso che deve ridurre il rapporto debito PIL e l’Italia produrrà un programma di riduzione di medio termine non credo che verrà chiesto rapido calo sarà un piano di medio termine che però deve essere credibile ha detto in risposta a una domanda sul braccio di ferro tra Roma e Bruxelles con la Bio di una procedura infrazione per il debito spiegando che questo quello che tutti si aspettano se vogliamo favorire la crescita economica dobbiamo favorire la crescita demografica un bambino che nasce in Francia il triplo degli aiuti non credo che la differenza sulla finanza pubblica la faccia quel miliardo di euro risparmiato dal reddito di cittadinanza perché un quarto dei richiedenti non aveva i requisiti gli ho detto il vice premier Luigi Di Maio24 A proposito delle indicazione di utilizzare per far calare li dai i risparmi dati dal governo a Bruxelles in risposta a richiamo Unione Europea sul debito lieve calo per lo spread oggi tra Btp e Bund è che alle prime battute segna 268 punti A fronte dei 272 della chiusura di ieri il rendimento del titolo decennale italiano e a, 45% condannati a 3 mesi di carcere Pena sospesa ai genitori di Francesco il bambino di 7 anni di Cagli Pesaro Urbino morto il 27 Maggio 2017 per una otite batterica bilaterale curata con l’omeopatia l’ho deciso con giudizio abbreviato in coppa di Ancona a Paola moscaroli per l’accusa di concorso in omicidio colposo aggravato e decreto sblocca cantieri in Sì sicuramente anche sui poteri dell’anac prevedendo il ritorno al regolamento attuativo in luogo delle linee guida dell’autorità l’ho detto il presidente dell’anac e Raffaele Cantone nella sua relazione annuale a Monte cituna tartaruga Caretta è stata trovata morta questa mattina a Vietri sul mare Salerno e ieri ne è stata trovata un’altra Latina il 4 giugno è stata rinvenuta una Cerca tra Lipari e 3 giorni fa un’altra È stata soccorsa è messa in salvo dalla guardia costiera a Gioia Tauro e soprattutto la plastica che uccide varie specie marine al 80% degli esemplari di tartarughe recuperati abbiamo nell’organismo affermano gli operatori di alcuni centri di recupero ed è tutto per ora dalla redazione gli diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa