Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio non Ferrigno politica in apertura cometa soldini ci siamo detti chiaramente che se ti va avanti e si va avanti sugli obiettivi che ci siamo dati per combattere e non servire a chiarire o tirare a campare così il vice premier Luigi Di Maio Radio 24 il premier Giuseppe Conte ha precisato sapeva che ci saremmo visti ma era all’estero con le imprese non poteva partecipare ma era necessario incontrarci per fare ripartire tutto le tante promesse da mantenere dal salario minimo a fare avanzamento delle tasse dobbiamo metterci al lavoro prima possibile e poi aggiungere nessun rimpasto Ma presto il ministro delle politiche Unione Europea è il Presidente del Consiglio di Stato Filippo patroni Griffi Apri il primo congresso nazionale della giustizia amministrativa italiana Chi è dei magistrati di evitare di Stefano azioni che passano per dubitare della propria Persie età e presentazioni che possono ripercuotersi negativamente sull’attività giudiziariun giudice all’altezza di tempi le parole di Griffith se vuoi sapere accettare proprio in ossequio a un etica pubblica collegata la funzione alcuna limitazione anche la propria sfera di libertà conclude il Presidente del Consiglio di Stato che nel momento la nave commerciale italiana su 25 ha recuperato ieri 50 migranti in mare si sarebbe dirigendo verso Lampedusa secondo alla fonda in servizio di linea telefonica d’allarme per persone in difficoltà e Maria per ma anche che I migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza che la valletta intervenisse si è informata In che giorno l’ultima notizia il Messico vuole di spiegare 6000 soldati al confine meridionale con il per impedire ai migranti di entrare nel paese da ripassare poi negli Stati Uniti e ha detto il ministro degli Esteri messicana Washington per cercare di impedire che gli Stati Uniti introducano darsi commerciali sulle merci metrica nella misura necessaria secondo sul pavimento del governo del Messico nel intraprendere azioni efficaci per fermare il flusso di immigrati e tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa