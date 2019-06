Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla presentazione venerdì 7 giugno in studio Giuliano per l’informazione migranti la nave commerciale Italia mazzo 25 recuperato ieri 50 migranti in mare ti sarebbe dirigendo verso Lampedusa secondo alla mi sfonda il servizio di linea telefonica d’allarme per persone in difficoltà in mare afferma anche che I migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza che la valletta intervenisse se informata la cronaca furto con una sparatoria nella notte a Pavone Canavese a morte del quartiere San Bernardo d’Ivrea tre persone hanno tentato la scalata di una tabaccheria il titolare che abita sopra il locale è uscita allo scoperto con una pistola al 47 cose non ci danno uno dei malviventi un uomo originario della Moldavia mentre i due ci sono riusciti a scappare kita pakai indagato per eccesso di legittima difesa potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa più Romina Dani Facciamo proposte ci siamo rivolti a tutti i governi per stavolta non c’è più niente da aggiungere non è cheabbiamo niente da dire non sappiamo a chi dirlo lo dice il presidente del giovani imprenditori di Confindustria Alessio Rossi dal convegno a Rapallo davanti a lui non ci sono solo campagna elettorale interminabile non c’è neanche un confronto serio Spiega ancora allora la nostra proposta al governo è una sola dobbiamo riattivare una cabina di regia per la crescita l’ultima notizia in chiusura la Banca Centrale tedesca ha tagliato le Stime di crescita per il paese portando dello 0,6% nel 2019 rispetto al 1,6 precedentemente indicato e all’una, 2 Nel 2020 secondo la bundesbank all’infrazione nel paese sarà del 1,4% quest’anno del 1,5 il prossimo Inoltre la produzione industriale tedesca accesa ad aprile nel 1,9% Italia decisamente Maggiore le previsioni degli analisti che indicavano un calo dello 0,5% è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

