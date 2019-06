Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno Matteo Salvini nel giorno in cui altri 62 migranti sono stati soccorsi da rimorchiatore in acque maltesi e portati in Italia mancheranno a Pozzallo a firma di sbarchi sono ridotti del 90% che i pochi che riescono ad arrivare quelle di oggi ad esempio saranno accolti a spese del Vaticano le parole del Ministro dell’Interno così ognuno fa la sua parte questo dopo aver acconsentito a dare un porto di Smart Palazzo 25 la nave commerciale qui a Foggia Le piattaforme petrolifere nel Mediterraneo migranti sono quasi tutti dell’Africa subsahariana avranno quindi accolti strutture della CEI dopo l’identificazione nello spot del porto di Pozzallo cronaca sparatoria o poco dopo le 3 questa notte a Pavone Canavese in via Torino alle porte del quartiere San Bernardo d’Ivrea tre persone hanno tentato di entrare in un bar tabaccheria ma il titolare che abita sopra il locale già intenzione è statoallarme li ha visti mentre tentano di forzare la porta è una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia sceso e ci sarebbe stata una colluttazione Secondo alcuni testimoni sono stati sparati i 7 colpi uno dei ladri colpito al petto di un proiettile è stato ucciso ascoltato in procura il proprietario indagato per eccesso di legittima difesa Ma il primo caso da quando la nuova legge voluta da Matteo Salvini entrata in vigore totale solidarietà al tabaccaio che spero possa fruire della nuova legge che garantisce la legittima difesa Matteo Salvini a Firenze a margine di un vertice in prefettura andiamo in Gran Bretagna perché dopo tre anni di molte sconfitte oggi theresa May presenterà formalmente le sue dimensioni ideali del partito conservatore tutto da prima ministra britannica le sue dimensioni avranno bisogno di te anche la corsa la sua successione nel partito conservatore come premier del Regno Unito tira la fiducia in Parlamento pronta Saremo circa 150 mila iscritti al partito in grande maggioranza benestanti Bianchi a decidere chi Favorita conquistare L’avvelenata Controlla di me Sono quattro tutti i maschi ed euro scettici tra cui anche Nigel Farage è tutto grazie per averci seguito le newsla prossima edizione

