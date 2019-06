Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno sono arrivati i 62 migranti soccorsi da un rimorchiatore in acque maltesi e portato in Italia gli sbarchi sono ridotti del 90% i pochi che riescono ad arrivare come quelle di oggi ad esempio saranno accolti a spese del Vaticano così ognuno fa la sua si dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo aver acconsentito ad aeroporto di materasso 25 lampade commerciale chi appoggia Le piattaforme petrolifere nel Mediterraneo I migranti sono quasi tutti dell’Africa sub-sahariana e racconto di strutture Ok dopo l’identificazione nello spot del porto di Pozzallo rientrata oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto una rappresentanza della Marina Militare è intervenuto sull’importanza del soccorso in mare lì le parole del capo dello Stato dentro il mare la sua dimensione Marittima e ineliminabile per questo l’azione della Marina è fondamentale il salvataggio di vite umane in questi anni con molta intensità arreso prestigioconcludi Mattarella la cronaca fortuna con sparatoria nella notte a Pavone Trapanese alle porte del quartiere di San Bernardo d’Ivrea tre persone hanno tentato la salto ad una tabaccheria il titolare che abita sopra il locale aperto con una pistola spara 7 colpi uccidendo uno dei malviventi un uomo originario della Moldavia 22 Complici sono riusciti a scappare il tabaccaio e ora indagato per eccesso di legittima difesa potrebbe beneficiare della nuova legge aveva il momento della tua del momento sto arrivando alle case di prostituzione forzata la scelta vendere sesso è quasi sempre determinata da fattori che limitano i condizionali libertà di autodeterminazione dell’individuo e verso il senso della motivazione con cui la Corte Costituzionale ha salvato le norme delle gemelline sul favoreggiamento della prostituzione sollevare il caso era stata la Corte di Appello di Bari che sta giudicando Gianpaolo Tarantini Massimiliano verdoscia nel processo di secondo grado turca presentate dal 2008 al 2009 l’allora premier Silvio Berlusconi in chiusura la politica che Matteo Salvini ci siamo detti chiaramente che se ti va avanti io davanti sugli obiettivi che ci siamo dati per combattere e non per vivacchiare può tirare atutte le parole del vice premier Luigi Di Maio di prendere il ponte ha precisato Di Maio sapeva che ci saremmo visti ma è all’estero con le imprese non poteva partecipare ma era necessario incontrarci per fare ripartire tutto le tante promesse da mantenere dal salario minimo abbassamento delle tasse dobbiamo metterci al lavoro prima possibile puoi aggiungere sul rimpasto Ma presto il ministro delle politiche Unione Europea è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

