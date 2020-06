Ultime Notizie Roma del 07-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio epidemia coronavirus ancora non conclusa in Italia con focolai attivi in calo e contagi 270 in più in un giorno 5 Le regioni con zero nuovi casi Campania Umbria Calabria Molise Basilicata traffico e spiagge piene nel primo weekend della Fase 3 arrivati anche i primi turisti tedeschi si intensifica invece le mie in America Latina oltre 1700 morti e 45 mila i contagi registrati nelle ultime 24 ore di cui oltre la metà in Brasile i nuovi decessi negli Stati Uniti sono stati in 750 in un giorno a livello mondiale ci si avvicina a quota 400000 morti e 7 milioni di casi negli Stati Uniti Trump aveva chiesto il dispiegamentodi diecimila soldati a Washington nelle altre città per sedare le proteste ma il pentagono ha detto no lo riportano i media statunitensi il presidente rompe il silenzio e tu in ordine e legalità le proteste sono andate avanti anche nella notte molta meno folla del previsto a Washington ha commentato tram perché proteste di hiken Reef sono internazionali questa mattina in Piazza del Popolo a Roma corteo delle sardine una nuova perturbazione proveniente dal nord Europa sta raggiungendo l’Italia in queste ore portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali la protezione civile ha emesso un allerta arancione per la Lombardia gialla per friuli-venezia Giulia Liguria Piemonte Emilia Romagna Toscana e Veneto in quest’ultima si sono registrati già allagamenti quattro persone sono morte ieri sera in un incidente stradale in provincia di Bologna vicino a Mola del piano le vittime sono tre tunisini residenti nel Modenese una bambina di 8 anni di Crevalcore 2i feriti arrestato per omicidio stradale trentenne romeno finito contro un camion in sosta sulla A1 nell’aretino incidente costato la vita alle figlie e ai genitori dei trasporti in chiusura due settimane dal recupero Torino Parma che dovrebbe segnare la ripartenza della serie A Sale la tensione in vista del consiglio FIGC di domani che dovrà definire le questioni in sospeso con il suo Benevento matematicamente già promosso il presidente Vigorito si scaglia contro la proposta della lega per il congelamento dei verdetti in caso di nuovo stop è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

