Ultime Notizie Roma del 07-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto del redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio in apertura alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dei 50 anni Dalle prime elezioni regionali l’autonomia delle regioni e di democrazia non vincerà da solo un territorio contro un altro ma solo la Repubblica nella sua unità decisiva sarà la capacità di tenere insieme pluralità e unitari queste le parole del Presidente della Repubblica negli Stati Uniti manifestazioni il nome di George Floyd l’uomo ucciso durante un arresto No in tutti gli Stati Uniti in migliaia in marcia contro il razzismo e le brutalità della polizia il presidente Trump aveva chiesto il dispiegamento di diecimila soldati a Washingtoncittà per sedare le proteste ma il pentagono aveva detto di no lo riferiscono i media statunitensi la Protezione della Casa Bianca è stata fatta innalzare i confini esterni sono stati tappezzati di colori e manifestanti che attaccano fiori poster bandiere palloncini il presidente Trump e rompe il silenzio e Twitta ordine e legalità e senza fare menzione della protesta dice che Washington ha sfilato molto meno folla del previsto Ma si apprende che parte dell’establishment del partito repubblicano si appresta non votarlo alle presidenziali di novembre coronavirus epidemia ancora non esclusa in Italia focolai attivi in calo contagi 270 in più in un giorno 5 Le regioni con zero nuovi casi Campania Umbria Calabria Molise Basilicata traffico e spiagge piene nel primo weekend della Fase 3 arrivati anche i primi turisti tedeschi arrivato Intanto il via libera definitivo al Decreto scuola approvato dalla Camera dei Deputati insorge però l’opposizioneil decreto scuola fortemente voluto dal ministro Azzolina non dà risposte concrete le famiglie agli studenti crea ulteriore caos e non disegno la riapertura degli istituti a settembre dimentica colpevolmente le scuole paritarie questa la posizione dei sindacati ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato Vai a Istituto fin da ora quelle provinciali Diciamo che è L’unica notizia positiva per i precari della scuola dopodiché sono aumentati anche nel decreto rilancio sono stati dei posti in più 8000 posti in più e tuttavia questi posti che sono stati messi in più non risolvono il problema della supplente a settembre Ecco perché ANIEF di nuovo nonostante c’è scuola di nuovo vuole intervenire nel decreto rilancio con una serie di emendamenti che ha voluto presentare a tutto l’arco parlamentare affinché siano proposti e approvati tra queiinsistiamo sull’idea di assumere subito gli insegnanti dalle graduatorie d’istituto di aumentare il budget e le risorse nella scuola come hanno detto anche i rappresentanti delle regioni e dei comuni è molto importante questo perché se dobbiamo ripartire a settembre ancora la scuola non è pronta non è pronta perché non ha le classi adeguate spazi per mantenere distanziamento sociale ha bisogno di Maggiore per suonare anche amministrativo collaboratori scolastici per garantire una maggiore utilizzazione degli ambienti Sì ma anche di più di insegnanti insegnanti tratto di ruolo non precari È importante che il parlamento di nuovo vi prendi il tema della scuola Questo è il nostro piatto nel frattempo abbiamo sentito anche gli altri sindacati appartenenti alla Confederazione Europea cioè sì e stiamo cercando tutti quanti di dare una linea di indirizzo Commissione Europea affinché questi soldi delpoveri Found possono essere spesi nella scuola a fondo perduto proprio perché istruzione sicurezza per distruzione importante quanto è venuto tutto della redazione buon proseguimento di ascolto

