Ultime Notizie Roma del 07-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano coronavirus sei usciti dalla fase acuta E allora si vive una fase di convivenza con il covid la situazione sotto controllo grazie alle misure adottate lo spiega il vice ministro della Salute sileri che non vede una problema Lombardia vedo numeri in calo con terapia intensiva e vuote l’Italia è aperta spiega in Veneto Zero nuovi positive Zero morti il papa all’angelus finita nella fase acuta è superata ma state attenti Non cantare troppo presto Vittoria Ma i puntini nel rispetto delle norme prescritte la domanda Francesco Non mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi Nella prima fase in tutti questi mesi ho sentito dire in continuazione Conte cade Ma come si vede si vedrà non è così lo afferma il premier con il Corriere della Sera rileva che l’urgenza di agire non nasce dal suo Capriccio Ma dalla realtà che preme aggiunge che anche alcune perplessità del PD sono rientrate dallo stesso quotidiano Il segretario del Orlando su Torinolitiga con te ma c’è la consapevolezza che non si può sbagliare quindi le regole del gioco vanno decise insieme andiamo a Roma la protesta negli Stati Uniti sbarca in Italia migliaia in Piazza del Popolo contro ogni razzismo raccogliendo l’appello sui social di diverse organizzazioni tutto in ginocchio il pugno alzato per 8 minuti e 40 sei in tempo in cui giochi toide rimase schiacciato dal ginocchio della gente di Minneapolis per far urlare I Can’t Be posso respirare poi un altro slogan ritmato con l’applauso siamo tutti antifascisti tantissimi ragazzi figli di migranti anche un messaggio forte per la politica adesso lo ius soli ultime notizie chiusura dopo la crisi di liquidità cose crollo dei consumi anche l’usura i tentativi della malavita di impadronirsi delle aziende tra gli ostacoli alle imprese durante l’emergenza un 11% secondo un’indagine Confcommercio con formatresearch indica nel crimine pericoloso ostacolo circa il 10% risulta ora esposto all’usura o tentativi di appropriazione Anomala Sangalli afferma servono risorse immediate e tutto grazie per averci seguitoalla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa