Ultime Notizie Roma del 07-06-2021 ore 13:10

Roma Daily News radio giornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’obiettivo finale l’ottanta per cento della popolazione entro settembre di quest’anno compresi 12-15 anni in totale 54 milioni 300mila italiani lo ha detto il commissario per l’emergenza Francesco figlioli notizia nella camera sottolineando che dobbiamo sprecare niente in termini di risorse uomini tempo e mezzi A questo punto della campagna vaccinale serve un graduale ma necessario passaggio da vaccinazioni effettuate in maniera centralizzata presso gli avrà ha un sistema di vaccini delocalizzate molto più capillare prossimo ai cittadini da oggi il coprifuoco slitta a mezzanotte Abruzzo Liguria Umbria e Veneto Passeranno in zona Bianca alcune decisioni del governo in carica Ci hanno disorientato ma continueremo a sostenerla con lealtà senza rinunciare alle nostre battaglie lo dice lei premier Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera propaganda di idee naziste antisemite video immagini del contenutodiscriminatorio tesi negazioniste istigazione a commettere azioni violente contro ebrei da extracomunitari sono le accuse nei confronti di 12 persone di età compresa tra i 26 Ei 62 anni ritenuti appartenenti all’organizzazione ordine Ario Romano indagati nell’ambito di un’indagine del Ros della procura di Roma che ha portato all’emissione di altrettanti misura cautelare dell’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria l’organizzazione dicono gli investigatori aveva appena iniziato a pianificare anche un’azione contro una struttura della NATO I carabinieri stanno cercando un uomo ritenuto responsabile dell’aggressione a una donna trovata ferita accanto alla sua auto in località Avezzano in Trentino da 1 a 65 anni volontaria presso la chiesa di ranzo frazione di vallelaghi stava accompagnando con la sua auto a Treviso una delle persone di cui si prendeva cura ma dopo circa un chilometro questi la ferita con un’arma da taglio poi è sceso dall’auto e si è dato alla fuga il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge per ritirare ufficialmente la Russia dal Trattato sui Cieli Aperti il documento è stato pubblicato sul portale ufficiale di informazioni legali il 19 maggio la camdel parlamento Russo ha adottato all’unanimità la legge la camera alta ha subito e seguito l’esempio Il 2 giugno quando ha approvato all’unanimità la misura lo riporta la tac è morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo 28 anni già concorrente di XFactor di amici era ricoverato nell’ospedale di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito Nella notte tra giovedì e venerdì da un’emorragia cerebrale è scatenato da una glicemia fulminante sottoposto a un delicato intervento chirurgico lo comunico i consulenti della famiglia in una nota e noi ci fermiamo qui ancora voi tutti l’augurio di un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa