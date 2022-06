Ultime Notizie Roma del 07-06-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato raggiunto nella notte dopo una lunga trattativa l’accordo tra consiglio commissione e Parlamento europei sulla direttiva Europea per il salario minimo nodo principale erano i criteri per l’accesso alla misura la Direttiva Europea fissare i criteri per il calcolo del salario minimo ma non obbliga ad adottarlo sarà un assist per i lavoratori secondo il ministro Orlando accordo di massima tra Russia e la mediazione della Turchia su un corridoio per il grano dott.ssa Borrello intanto denuncia le forze di mosche hanno distrutto il secondo più grande terminal ucraino per i cereali amico live Linkem definisce credibili informazioni sul fatto che la Russia stia cercando di trarre profitti vendendo il grano rubato dall’ucraina serotonina venissero consegnati lanciarazzi a lungo raggio Mosca potrebbe colpire il cuore del potere a chi è questa la minaccia della Russia dopo che Stati Uniti e Regno Unito hanno promesso l’Ucraina sistemi me lo ce ne servono molti di più affermano in tanti militari di Kiev e Mosca iniziato a consegnare al Ucraina i corpi di decine di sul morti nella difesa dell’acciaieria azotal di Mario Paul Johnson si salva dal voto di sfiducia contro la sua leadership in seno al partito conservatore britanniche può per il momento restare sulla poltrona di ministro Ma paga dazio tre deputati della propria maggioranza per i malumori crescentine scatti dalle parti Gate e lo scrutinio segreto sul destino di Johnson ha decretato infatti una vittoria mutilata 211 voti a favore ma ben 148 ospiti di oggi le pronunciamento del tribunale di Napoli sullo statuto del MoVimento 5 Stelle sul voto per la nomina di Conte non temo ripercussioni assicura l’ex premier che stamani Sarà in visita a Palermo letto con te hanno intanto aperto il cantiere di una consultazione per la scelta del candidato alla presidenza della Regione Sicilia che andrà al voto in autunno nel centro-destra Fratelli d’Italia spinge per ricandidare Musumeci alla vigilia della fine delle lezioni che dobbiamo parte d’Italia termineranno domani a due settimane dalla maturità che prenderà il via il 22 giugno si dibatte ancora sul tema mascherine si mascherine no a scuola oggi a pronuncia Il TAR del Lazio ieri in Italia registrati 70 decessi 42 ricoveri in più quelli ordinari crescono i casi di Vaiolo delle scimmie nel mondo 780 secondo L’ultimo bollettino della in allerta gialla per il meteo oggi in quattro regioni d’Italia Emilia Romagna Lombardia Marche Veneto bollino giallo per ondate di calore invece in 5 capoluoghi Campobasso Frosinone Perugia Pescara Rieti allerta regionale per alte temperature anche in Sardegna il moltiplicarsi di eventi meteo estremi fa soffrire l’agricoltura con un conto di 14 miliardi di danni in un decennio il bilancio di Coldiretti porta stasera l’Italia di mancini Athena Cesena l’Ungheria Nella seconda giornata dei gironi di Nations League calcio d’inizio alle 20:45 il CT protegge Intanto ne ho 18 anni non bisogna fare di pressione deve avere la possibilità di crescere migliorare in campo oggi è anche Germania Lussemburgo Italia 03 nelle qualificazioni europei under 21 morto a 91 anni Gianni Clerici storica firma del tennis e noi per il momento ci fermiamo qui a voi tutti ancora lavori proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa