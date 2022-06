Ultime Notizie Roma del 07-06-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale viene spesso chiesto perché mi posso telegram sono così duri la risposta è che li odio sono bastardi imbranato in vogliono la nostra morte quella della Russia e finché sono vivo a farò di tutto per farli sparire così il vicepresidente del consiglio di Russo ed ex presidente me deve riprendersi e contro la Russia Di Maio definisce gravissime pericolose queste parole inaccettabili Intanto oltre un milione e settecentomila ucraini tra cui 276 bambini sono sul territorio distribuiti in 56 regioni dicono le forze dell’ordine alla tassa una tappa importante per l’Europa sociale così la presidenza di turno francese europeo commentare Intesa raggiunta stanotte sul salario minimo d’ora dovrei essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo un passo importante per concretizzare l’Europa sociale del Lavoro dice ministro Orlando Di Maio celebra un accordo storico e ospita una legge dignitoso in Italia ma €2 deputati della Lega incomincioLiz Zambelli sostengono che non viene nessuno obbligo per l’Italia dove vige un sistema di contrattazione collettiva così sviluppato che va oltre l’ottanta per cento richiesta Alle 14:30 è stata riattivata la linea ad alta velocità Roma Napoli con la circolazione dei treni in graduale ripresa già dal pomeriggio Questo consentirà anche il miglioramento della circolazione dei treni pendolari sulle linee convenzionali mentre da domattina potrei riprendere la normale programmazione treni sia fra Roma e Napoli tiene i nodi ferroviari delle due città la linea adattamento è rotta nel pomeriggio di venerdì a seguito dello sviluppo della locomotiva di coda di un treno alta velocità nei pressi di Roma Prenestina La Corte d’Assise di Lecce a Natale ergastolo Antonio Di Marco il giovane studente Reo confesso dell’omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis della sua fidanzata Eleonora Manta uccisi la sera del 21 settembre 2020 nella loro casa in via Montello che per mesi avevano condiviso con i loro assassino l’uomo sarebbe stato fermato nell’ambito delle indagini dell’omicidio di nevi la Tria trie del ragazzo trovato morto poco dopo l’alba a Marinella di Sarzana secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di unadella Lunigiana in autunno la commissione presenterà la sua proposta di direttiva contro zone scienza programmata di dispositivi elettronici e non c’è per commissario europeo per il mercato interno breton stiamo lavorando a letto design per venire l’obsolescenza programmata di smartphone e tablet alcune aziende vorrebbero che cambiassi il nostro smartphone ogni tre anni li capiamo ma non è punto di vista dei consumatori nemmeno il nostro in termini di prendersi cura dell’ambiente ed è l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa