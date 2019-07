Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Il Veliero Alex della NG mediterranea con 41 migranti a bordo ha forzato il blocco è attaccato nel porto di Lampedusa migranti sono sbarcati perfetto del sequestro penale della nave Mentre l’equipaggio il capitano sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina siamo assolutamente sereni perché convinti di aver operato correttamente perché abbiamo già presentato un esposto alla magistratura Diciamo che questa volta siamo arrivati prima della Guardia di Finanza ferma il capo missione di Mediterranea Erasmo Palazzotto da Berlino Ministro degli Interni sicurfer Scrivi a Salvini cambi idea sui porti chiusi ha cambiato invece rotta verso Malta la nave Alan kurdi con altri 65a bordo dall’anno prossimo faremo un forte taglio delle tasse Preparatevi a un bello scontro con l’Europa così Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini se troveremo un accordo lo faremo con il sorriso e se no lo faremo lo stesso spiegato Salvini dal Ministero dell’Economia si pensa una revisione dell’attuale sistema passando da 5 a 3 aliquote IRPEF un’idea che piace dei pentastellati intanto secondo la cgia di Mestre la pressione fiscale reale è del 48 % 6 punti in più rispetto al dato ufficiale pesano tariffe e sommerso sono aperti i seggi per le elezioni politiche in Grecia dove si vota fino alle 19 di questa sera alle 18 in Italia quando si conosceranno gli exit poll seguiti intorno alle 21 dalle proiezioni affidabili il voto super Favorita ne ha democrazia formazione di centro-destra guidata da kyriakos mitsotakis una sua vittoria metterebbe finedel governo di sinistra di Alexis tsipras orrore a Roma il corpo senza vita di una neonata è stato trovato nel Tevere all’altezza di Ponte Di Mezzocammino a recuperarlo sono stati i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori dopo l’allarme dato dal proprietario di un ristorante vicino che hanno dato il corpicino a ridosso della folta vegetazione mentre stava pescando si caga per omicidio è stata disposta l’autopsia sulla neonata che secondo un primo esame sarebbe nata viva è deceduta al massimo 3 giorni fa prima di salutarci scossa di terremoto magnitudo 2.9 registrata questa mattina all’alba tra Catania e Messina il Sisma ha avuto ipocentro a 28 km di profondità ed epicentro vicino a Randazzo in provincia di Catania non si segnalano danni a persone o cose è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa