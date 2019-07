Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio da redazione domenica 7 luglio in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura la scadenza dell’ultimatum l’iran ed a seguito alle minacce Inizia ufficialmente la seconda fase del piano per ridurre i suoi obblighi previsti dall’accordo sul nucleare del 2015 Aumentando il livello di arricchimento dell’uranio al 5% dal 3,67 stabilito dall’accordo nell’ultimo anno abbiamo dato abbastanza tempo alla diplomazia e ora non stiamo d’accordo ma proseguendo i nostri diritti dobbiamo presentare una denuncia contro gli Stati Uniti e lui e per averlo violato ha detto il viceministro degli Esteri di Teheran ha dato altri 60 giorni di tempo all’Europa per rifare le proprie richieste Poi darà il via ad una terza tappa nel processo di superamento dell’accordo sul nucleare del 2015 della Regione britannica Washington rivolto durissime critiche ha Donald Trumpuna serie di appunti indirizzati a downing Street diffusi dal Daily Mail Grazie a quella che il giornale definisce una fuga di notizie senza precedenti il ministro uno dei più importanti diplomatici del Regno Unito secondo il tuo avrebbe usato canali segreti note informative per contestare Trump definendolo inetto insicure incompetente avvertendo Londra che la casa bianca è straordinariamente disfunzionale è che l’ha creata del presidente americano potrebbe disgrazia vediamo in Spagna Oggi è tornato l’appuntamento seguitissimo la corsa dei tori di San Firmino a Pamplona ci sono stati i primi feriti in mattinata gli uomini hanno subito un trauma cranico dopo essere stati travolti dai Tori un terzo è stato infornata ad una gamba la prima corsa è durata appena 2 minuti e 40 secondi ha trasformato le strade di Pamplona in una zona di guerra secondo il giornale el mundo tappeto ti tiene ogni anno dal 16 al 14 luglio in onore del santo patrono della città migliaia di visitatori arrivano da tutto il mondo molti di loro per partecipare all’evento clou la corsa dei toriè tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa