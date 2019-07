Ultime Notizie Roma del 07-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno livello alexthelionet mediterranea con 41 migranti a bordo appoggiato il blocco è attaccato nel porto di Lampedusa migranti sono sbarcati per effetto del sequestro Penale del fallimento l’equipaggio è il capitano come fa sapere i criminali sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina siamo assolutamente sereni perché convinti di aver operato correttamente perché abbiamo già presentato un esposto alla magistratura ferma il capo missione Mediterranea Erasmo Palazzotto il Viminale nega di aver rifiutato la collaborazione della Difesa da Berlino il Ministro degli Interni sfida Salvini cambi idea sui porti chiusi ha cambiato invece è rotta verso Malta la nave Alan kurdi con altri 65 migranti a bordo la cronaca un ragazzo di vent’anni è morto e altri 2 di 24 sono rimasti feriti in modo grave in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 318Gubbio chi3 secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco viaggiavano a bordo di un’auto che è andata a sbattere contro un palo segnaletico non ci sarebbero altri veicoli coinvolti due feriti sono stati trasportati in codice rosso al vicino ospedale di Branca è una ragazza di 24 anni in provincia di Foggia è morta annegata dopo essere finita con la sua auto in mare in incidente avvenuto la scorsa notte nel porticciolo di Foce Varano frazione di Ischitella nel foggiano in autoclave ti manca il fidanzato caperucita mettersi in salvo stando alla ricostruzione della caduta la ragazza alla guida della FIAT Panda quando per cause ancora in corso di accertamento è finire in acqua la vittima non è riuscita a liberarsi morendo annegata l’ultima chiusura una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 5:27 questa mattina tra Catania e Messina secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 28 km di profondità ed epicentro vicino Randazzo in provincia di Catania non si segnalano danni a persone o cose è tutto grazie per averci seguito le mezzogiorno Alla prossima edizione

