Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla Gabriella Luigi in studio dopo un vertice è andato avanti tutta la notte del Consiglio dei Ministri approvato Salvo intese il testo del decreto semplificazioni fonti di governo precisano si tratta di intese tecniche non politiche vedi bene Intanto anche al Programma Nazionale di riforma opere prioritarie ferroviari e stradali potranno essere commissariate con appositi decreti da qui a fine anno per il recovery Found oggi con te sarà a Lisbona dal premier portoghese costa domani a Madrid dallo spagnolo Sanchez almeno 14 dei 225 passeggeri arrivati a Roma con un volo dalla capitale bengalese darka sono risultati positivi al coronavirus Oggi sono attesi risultati per tutti gli altri per ilvento in isolamento calano Intanto in Italia e ricoveri in terapia intensiva anche il vaccino a cui sta lavorando Johnson & Johnson Sara completato nel nostro paese non c’è speranza c’è 23 migranti hanno lasciato ieri sera lascia un biking dopo l’esito negativo dei tamponi per il coronavirus lo sa passeranno la quarantena sulla Moby Zaza gli altri 57 migranti per il quale l’esito del test non è ancora arrivato resteranno sulla nave della NG SOS Mediterranee ancora in acque maltesi la Talia per il tempo C’è un allerta gialla su friuli-venezia Giulia Lombardia e Veneto maltempo si Sta battendo da ieri sera su tutto il nord-est con temporali vento forte e grandinate è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa