Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e martedì 7 luglio Buona giornata dalla redazione da Francesco in studio dopo un vertice andato avanti tutta la notte il Consiglio dei Ministri ha approvato Salvo intese il testo del decreto semplificazioni fonti di governo precisano che si tratta di intese tecniche non puliti via Viber e intanto anche al Programma Nazionale di riforma opere prioritarie ferroviari e stradali potranno essere commissariati con appositi dpcm da qui fino hanno il re corrisponde la partita Europea Pontedera Livorno del premier portoghese costa domani Madrid dallo spagnolo Sanchez almeno 14 di 225 passeggeri arrivati a Roma con volo della capitale bengalese Dacca sono risultati positivi al coronavirus Oggi sono attesi risultati per tutti gli altri ora in isolamento cara ma intanto in Italia e ricoveri in terapia intensiva anche il vaccino cui si sta lavorando Johnson & Johnson Sara completatopaese non c’è speranza test in corso per il presidente brasiliano bolsonaro che presenta i sintomi del coronavirus i morti nel secondo paese più colpito dalla pandemia hanno superato quota 65 mila negli Stati Uniti sono oltre 130mila con altri 55mila contagi in un giorno Positiva la sindaca di Atlanta ma senza sintomi Trump chiede Crespo e riaprono in autunno sono 123 mi hanno lasciato ieri sera al Ocean Viking dopo l’esito negativo di tamponi per il coronavirus ora passeranno la quarantena sulla Moby Zaza gli altri 57 migranti per i quali l’esito dei test non è ancora arrivato resteranno sul NG messo Esse Mediterraneo ancora in acque maltesi la Talia Victor interrompe la sua famosa app di condivisione video On Kong a causa dei recenti eventi la mossa della società di proprietà della banca con sede in Cina arriva mentre Facebook Google e Twitter hanno bloccato le richieste delle autorità di Hong Kong di informazioni sui tempi a seguito delle imposizioni cinesedi una nuova legge sulla sicurezza allerta gialla oggi per rischio idrogeologico sul friuli-venezia Giulia e su alcuni settori di Lombardia e Veneto temporali della serata di ieri sul Nordest accompagnati da grandinate forte vento della notte eventi hanno portato anche Liguria Lombardia Emilia Romagna Toscana Umbria e marche con mareggiate lungo le coste esposte è morto ieri a 93 anni ha Ennio Morricone grande compositore premio Oscar autore delle colonne sonore più belle del cinema Il maestro ha salutato tutti con un necrologio scritto da lui non voglio disturbare i nastri d’argento miglior film favolacce d’innocenzo finocchio premiato per la regia di Garrone e l’interpretazione di Benigni Avvia stasera la 31esima giornata della Serie A di calcio con anticipi lecce-lazio 19:30 milan-juventus alle 21:05 il club Rossonero rende noto intanto che nessuna decisione tecnica Verrà presa prima della fine della stagione Si conferma in massima fiducia a pioli alla squadra diritti TV il tribunale accoglie il ricorso dellapizzeria compro Sky Zanardi ieri nuovo intervento chirurgico al volto del cranio e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa