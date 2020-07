Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da un vertice andato avanti tutta la notte il Consiglio dei Ministri ha approvato Salvo intese il decreto semplificazioni ha dato il via libera anche al Programma Nazionale di riforma opere prioritarie ferroviari e stradali potranno essere commissariati posti dpcm da qui a fine anno sul fronte belle recovery Pound e della partita con l’Unione Europea oggi Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Sara Lisbona dal premier portoghese e domani a Madrid dallo spagnolo Sanchez almeno 14 dei 225 passeggeri arrivati a Roma con un volo dalla capitale bengalese Dacca sono risultati positivi al coronavirus Oggi sono attesi risultati per tutti gli altri ora in isolamento calano Intanto in Italia ricoveri in terapia intensiva anche il vaccino a cui sta lavorando Johnson & Johnson Sara completato nel nostro paese Annuncia il ministro della Salutesperanza oltre 5 milioni di persone hanno ricevuto l’ordine di rimanere a casa Melbourne dopo l’aumento dei casi di covid il lockdown inizierà alla mezzanotte di mercoledì e durerà almeno sei settimane test in corso per il presidente brasiliano bolsonaro che i sintomi del coronavirus i morti nel secondo paese più colpito dalla pandemia hanno superato quota 65 mila negli Stati Uniti sono oltre 130mila con altri 55000 contagi in un giorno Positiva la sindaca di Atlanta ma senza sintomi Trump chiede che le scuole riaprono in autunno sono 123 migranti che hanno lasciato ieri sera l’ho Ocean Viking dopo l’esito negativo di tamponi per il coronavirus ora passeranno la coroncina sulla Moby Zaza gli altri 57 mg di cuori l’esito del test non è ancora arrivato resteranno sulla nave della GS Mediterraneo ancora in acque maltesi la taglia Tik Tok interrompe la sua famosa app di condivisione videoKong causa dei recenti eventi la mostra della società di proprietà della bike mense con sede in Cina arriva mentre Facebook Google e Twitter hanno bloccato le richieste dell’autorità di Hong Kong di informazioni studio tempi ha subito dell’imposizione cinesi di una nuova legge sulla sicurezza intanto gli Stati Uniti stanno esaminando un possibile divieto per le app dei social cinesi tra cui Tik Tok annunciarlo il segretario di Mike Pompeo a Fox News due diverse operazioni della Guardia di Finanza della Polizia Postale hanno inferto un duro colpo al clan Senese ha una potente Organizzazione Internazionale dedita al cybercrime L’operazione anticamorra si sta svolgendo a Roma nel nord Italia Guardia di Finanza squadra mobile stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare contro 28 esponenti della famiglia Senese ritenuti responsabili di misura trasferimento fraudolento di valori riciclaggio autoriciclaggio reimpiego di proventi illeciti la polizia postale coordinata dalla Procura di Genova impegnata invece in una vasta operazione contro una delle più importantibiglietti internazionali devi Per cybercrime il riciclaggio arresti in Italia in Romania e sequestri di ville automobili negozio denaro contante in giro di affari ammontava a €2000000 l’anno è morto ieri a 93 anni ha Ennio Morricone Il grande compositore premio Oscar autore delle colonne sonore più belle del cinema Il maestro ha salutato tutti con un necrologio scritto da lui non voglio disturbare i nastri d’argento miglior film favolacce d’innocenzo Pinocchio premiato per la regia di Garrone e l’interpretazione di sport in chiusura al via la 31esima giornata della Serie A di calcio con due anticipi Le Giraffe 19:30 nella Juventus 21:45 il club Rossonero rende noto intanto che nessuna decisione tecnica Verrà presa prima della fine della stagione Si conferma massima fiducia Pioli alla squadra diritti TV il tribunale accoglie il ricorso della Lega Serie A contro Skype E questa era l’ultima notizia a voi tutti gli auguri di un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa