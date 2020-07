Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale provate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio credo semplificazioni Cervia libera del governo Salvo intese fino all’ultimo tengono banco le divergenze sulle deroghe alle norme sugli appalti anche sulle opere pubbliche da affidare a commissari sull’ abuso d’ufficio Italia viva esprime la sua riserva approvato il piano nazionale di riforma e mentre l’elenco delle opere da sbloccare non entra nel testo del decreto è morto La notte scorsa in una clinica Romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone Il grande musicista e compositore autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission e C’era una volta in America da Nuovo Cinema Paradiso a male aveva 91 anni qualche giorno fa si era rotto il femore coronavirus nel mondo 11,6 milioni di casi Trump morte in discesa nuovo test per bolsonarodi casi confermati di Stati Uniti resto nel paese più colpito al mondo dalla pandemia nelle ultime 24 ore hanno registrato un aumento dei nuovi casi di contagio di 44953 unità circa 5000 in meno di ieri i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani coordinati dalla dda di Palermo stanno eseguendo 4 misure cautelari e una interdittive nei subduzione di un’ordinanza cautelare del GIP nei confronti di affiliati alla famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo a Paceco togliere stati raggiunti Mariano Asaro soprannominato il dentista è già condannato per associazione mafiosa e Carmelo Salerno considerato il capomafia di Paceco già detenuto per operazione scrigno del marzo del 2019 eseguita dai militari dell’arma i reati contestati sono associazione mafiosa e intestazione fittizia di società aggravati dal metodo mafioso II Ragusa Saro Claudio di Salerno Gli Altri indagati avrebbe creato una società intestate a prestanomi per la gestione di un ambulatorio odontoiatrico a Paceco secondigrazie all’intervento dell’ex deputato regionale Paolo Ruggirello raggiunto da un informazione di garanzia lo studio doveva essere convenzionato con la mutua è slittata la riapertura del casello di Genova Est bloccato poi alle 7:45 per completare le infezioni dentro la galleria San Pantaleo per questo è per il numero dei cantieri restringimenti di carreggiata anche oggi in modo totale genovese congestionato Dalle prime ore di questa mattina in offerte ci sono 4 km di coda in direzione Milano tra Genova e Sampierdarena il bivio A7 A12 Genova Livorno per lavori e coda di 3 km in direzione Genova pra’ Genova Bolzaneto il bivio A7 A10 genova-ventimiglia in A10 direzione Genova 5 km di coda e tra Celle Ligure Arenzano è di 3 km tra il bivio A10 A26 tra fori e Genova Pegli infine in A26 coda di 5 km tra Masone Il Bivio A26 A10 ed è tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa