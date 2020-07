Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus grave recessione nell’eurozona l’economia si contrarrà del 8:07 % calo record per l’Italia in tutta Europa la risposta politica permesso di ammortizzare i danni per i nostri cittadini ma la situazione rimane che la disparità disuguaglianza insicurezza crescenti ha detto il commissario per l’economia commentando le previsioni economiche d’estate della commissione europea per dombrovskis è l’impatto del lockdown è più grave del previsto la politica il decreto semplificazioni Silvia libera del governo Salvo intese fino all’ultimo tengono banco le divergenze sulle deroghe alle norme sugli appalti anche tu le opere pubbliche da affidare abuso d’ufficio Italia Riva esprime la sua riserva approvato il piano nazionale delle riforme mentre l’elenco delle opere da sbloccare non entra nel testo del decreto Germania l’ambasciatore a fianco dell’Italiarispondo e non si tratta di tornare a come eravamo prima di rilanciare l’Europa ha detto l’ambasciatore tedesco a Roma Viktor elbling in un incontro per presentare le priorità dell’attuale presidente di turno dell’Unione Europea tutti negativi 180 migranti dell’Auchan Waking sono scesi questa notte a dalla nave Ocean Viking attaccata a Porto Empedocle ad Agrigento la passeranno 15 giorni sulla nave Moby Zaza e torniamo a parlare di scuola ipotesi tamponi a tappeto per la via per l’anno scolastico sentiamo e facciamo il punto con il presidente del sindacato anni e lo Pacifico ma soprattutto per fare dei cartoni e riteniamo che Fermo restando che il tampone Comunque è una delle misurefine ma può servire in un determinato momento in realtà poiché gli insegnati raccontate anche personale ATA con gli alunni durante tutto l’anno scolastico Questo vuol dire che dovrebbero fare come poi in realtà anche i medici e personale della sanità gli infermieri dei Santoni periodici Ma tutto questo non serve a impedire tra virgolette la diffusione del virus Perché la migliore forma per impedire questo virus sotto lo hanno detto in tutti i modi i membri del comitato tecnico sociale e la distanza di un metro tra alunni e alunne alunne insegnante tutto questo però in primo luogo deve essere anche recepito le nostre ragioni degli studenti anche fuori della scuola perché prenoti caserma e poi fuori invece di tutto e di più quindi ci deve essere un approccio culturale educativo anche dei contratti da parte delleordinate tutto alla vista di questo distaccamento tenere per farlo dentro le aule andando nella giusta strada ma ancora come poter utilizzare tutte quelle classiche servono senza ricorrere alla didattica di emergenza che la didattica a distanza solo noi siamo chiari e riteniamo che il prossimo anno scolastico specialmente e anche nella scuola secondaria non debba portare un alternativa si può abbiamo fatto l’abbiamo fatto per due mesi Non eravamo preparati Ma non si può preparare pensando che è la ginnastica distanza sostituisca quella in presenza Quindi in pratica regionali che ora saranno anche utilizzare nuovi organici attivare nuovi organici e anche interolettere di utilizzare metti 10000 kg stavamo fino a 15 anni fa 12 anni fa 10 anni fa e che servono per riprendere la scuola sicurezza tutto buon proseguimento di ascolto

