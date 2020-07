Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione 208 nuovi casi 8 morti in 24 ore in Italia calano i pazienti in terapia intensiva ma crescono talmente positivi 10 Regione Domenico 0 in Lombardia 111 nuovi contagi registrati 3 decessi nuovi casi sono heredad h sospesi collegamenti eri col Bangladesh in Veneto firmato una nuova ordinanza che prevede la denuncia per chi rifiuta il ricovero e la multa di €1000 decine nuovi focolai in Italia tamponi a tappeto per la comunità del Bangladesh oltre 530000 decessi per coronavirus nel mondo la lettera D per te l’ho messo il virus si trasmette anche per via aerea negli Stati Uniti 130000 morti totali Israele in stato di emergenza in Spagna un nuovo look Down in Catalogna in Galizia preoccupano le condizioni del trafficobrasiliano Borzonasca Mostra i sintomi del covid e proprio partiamo proprio da dal Brasile proprio da bolsonaro prende la idrossiclorochina Lo ha comunicato governo noto dopo che lo stesso capo dello Stato aveva rivelato di aver presentato i sintomi della malattia per cui 38 di febbre la politica anche in primo piano il decreto semplificazioni libera dal governo Salvo intese le principali misure il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento di cui restano per alcuni nodi da sciogliere dall’abuso l’ufficio alle deroghe alle norme di appalti il testo è composto da 4 titoli semplificazioni in materia di contratti pubblici di edilizia semplificazione procedimentale responsabilità misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale semplificazioni in materia di attività di impresa e ambiente e Green Economy torniamo all’estero Tik Tok Pompeo la potrebbe essere vietata negli Stati Uniti nel corso di un’intervista Fox News Infatti il segretario dissesottolineato che il governo sta seriamente prendendo in considerazione questa possibilità Ha poi aggiunto che l’uso di social fornisce informazioni private al Partito Comunista cinese Cambia ancora argomento slittano di un anno i paesi ospiti della Fiera del libro di Francoforte e quindi l’hanno dell’Italia sarai le 2024 la comunicato la bookness spiegando il Canada paese Ospite del 2020 A causa delle condizioni imposte dalla pandemia slitterà 2021 il Canada avrà un’importante presenza virtuale nell’appuntamento del 2020 della Fiera del Libro i paesi che erano di conseguenza come ospiti d’onore per le edizioni successive slittano tutti di un anno si tratta di spagna Slovenia Italia la cui presentazione verrà posticipata di un anno E questa era l’ultima notizia Buon ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa