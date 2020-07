Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 7 luglio spazio all’informazione Leon approvato l’elenco di 130 opere strategiche individuate dal ministero alle quali aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di altri ministeri sanità di polizia lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito del decreto semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri Però pure ci sono la Salerno Reggio Calabria la Palermo Catania Messina da Pescara a Pescara Bari a Venezia Trieste la gronda la Jonica l’ampliamento della Salaria e la Fontina pieni poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti mentre verranno nominati commissari solo per i casi più complessi la metà della popolazione dichiara di avere subito Una contrazione nel reddito familiare in seguito alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia infatti è stata particolarmente Severa per i lavoratori indipendenti e quanto emerge dalstraordinaria sulle famiglie italiane condotta fra aprile e maggio della banca d’Italia per raccogliere informazioni sulla situazione economica e sulle aspettative delle famiglie durante la crisi per la pandemia quindi L’economia in chiusura la fine della sauna non ferma la corsa dell’ ecommerce che a maggio registra una crescita del 41,7% rispetto all’anno precedente dopo il 28,2% di aprile Secondo i dati Istat sulle vendite al dettaglio sono ancora gli unici a crescere mentre i piccoli negozi continuano a soffrire meno 18,8 % e la grande distribuzione e riduce le perdite meno 4,4 da crisi peggiore è per il commercio ambulante e le altre vendite al di fuori dei negozi meno 23 % è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa