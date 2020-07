Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale più rigno il premier Giuseppe Conte conferenza stampa commenta il decreto semplificazioni approvato questa notte dal Consiglio dei Ministri abbiamo 10 approvato l’elenco di 130 opere strategiche individuate dal Ministero dei Trasporti alle quali aggiungiamo quelle per fortuna e quelle di competenza di altri ministeri sanità carceri polizia Però pure ci sono la Salerno Reggio Calabria da Palermo Catania Messina da Pescara a Roma a Pescara Bari da Venezia a Trieste la gronda la Jonica l’ampliamento della Salaria e la Pontina pieni poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti mentre verranno nominati i commissari solo per i casi più complessi e oltre la metà della popolazione dichiara di avere subito Una contrazione nel reddito familiare in seguito alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia Sì infatti è stata particolarmente Severa per i lavoratori indipendenti e quanto emerge dall’indaginestraordinaria sulle famiglie italiane condotta per aprile maggio della banca d’Italia per raccogliere informazioni sulla situazione economica e sulle aspettative te le famiglie durante la crisi per la pandemia quindi L’economia in chiusura la fine del Look da non firma la corsa dell’ ecommerce che a maggio ha registrato una crescita del 41,7% rispetto all’anno precedente dopo il 28 di regola 2 % di aprile Secondo i dati Istat sulle vendite al dettaglio e qui si sono ancora gli unici a crescere mentre i piccoli negozi continuano a soffrire meno 18,8 % della grande distribuzione che riduce le perdite meno 4,4 la crisi peggiore è per il commercio e le altre vendite al di fuori dei negozi meno 20% è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa