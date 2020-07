Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale informazione buonasera dal redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano il pelo 2020 in Italia scenderà a meno 11,2 % e per giocarlo dell’UE per risalire al 6,1% nel 2021 sono nuove Stime sulla crescita secondo la commissione Unione Europea il file della zona euro invece scenderà a meno 8,7 % Nel 2020 per risalire al 6,1% nel 2021 i dati peggiori sono oltre l’Italia quelli di spagna meno 10,9 pranzo almeno 10,6% le previsioni di estate ci mostrano che la strada per la ripresa è ancora lastricata di incertezza commenta il commissario per l’economia tu e Paolo Gentiloni Anche perché la pandemia ha colpito l’economia Europea più forte dell’atteso nonostante un cauto rimbalzo stia cominciando è il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia lo stop dei voli in arrivo dal Bangladesh per l’altrocontagiati oltre 21 riscontrato su L’ultima era arrivato a Roma Dacca in accordo col ministro degli Esteri Luigi Di Maio lo scopo durerà una settimana durante la quale si lavorerà nuove misure anti covid per gli extra chef ed extra UE del 38,8% delle imprese italiane si dichiara a rischio chiusura nel corso dell’anno e quanto emerge da un’indagine dell’istat secondo la quale il pericolo di chiudere più alto tra le microimprese 40,6 % e le piccole 33,5% mai significativo anche tali medie 22,4% delle grandi 18,8 oltre 6 alberghi e ristoranti su 10 rischio la sopravvivenza in pericolo oltre 800 mila posti di lavoro essere in chiusura nuovo record di vittime per il coronavirus finirà nelle ultime 24 ore i decessi confermati sono 200 per un totale di 11931 morti i casi registrati Italia 1 245688 con 2637 contatti in un giorno in Sudafrica i casi raggiungono quota 200 5721 mentre i decessi sonooltre 5 milioni di persone sono invece in lockdown a Melbourne in Australia test in corso per il presidente brasiliano bolsonaro che ha i sintomi del virus i morti in Brasile sono più di 65 mila negli Stati Uniti sono oltre 130mila con 55000 contatti in un giorno è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa