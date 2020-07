Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno abbiamo provato l’elenco di 130 opere strategiche individuate dal Ministero dei Trasporti alle quali aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di altri ministeri sanità carceri polizia Iodice Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito del decreto semplificazioni approvato quest’anno a te le opere ci sono a Salerno Reggio Calabria da Palermo Catania Messina a Pescara Roma la Pescara Bari la venezia-trieste la gronda la Jonica l’ampliamento della Salaria la puntina pieni poteri alle stazioni appaltanti abuso d’ufficio circoscritto ma sottolinea il premier non ci Sar alcuno spazio per il crimine economia oltre la metà della popolazione di aver subito Una contrazione nel reddito familiare in seguito alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia l’impatto è stato particolarmente Severo per i lavoratori indipendenti e quanto emerge dall’indagine straordinari a te le famiglie italiane quandoaprile maggio della banca d’Italia per raccogliere informazioni sulla situazione economica sulle aspettative delle famiglie durante la crisi per la pandemia teniamo di scuola servono decine di migliaia di locali in tutta Italia e calcolando che secondo quanto riferito dal ministro gli studenti che faranno lezione fuori dalle aule sono il 15% circa un milione e duecentomila di tirano fuori 40.000 classi l’idea di collocare i ragazzi anche in locali nell’ambito dei beni confiscati alla mafia è bella ma qui servono davvero tante strutture sono le parole del Presidente dell’Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli intanto la gigomma certifica che nel periodo del Look down il 12,7% di studenti una usufruito della didattica a distanza dati inaccettabile per una democrazia evoluta ha concluso Giannelli è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa