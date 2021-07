Ultime Notizie Roma del 07-07-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio a Giuliano ancora Ester in primo piano andiamo da IT il presidente giovane nel Molise stato ucciso nella sua abitazione da un commando formato dalle 20 stranieri questa mattina ha detto il primo ministro uscente Aggiungendo che da quel momento ha assunto istesso le redini del paese è vietata la calma la popolazione assicurato che la polizia e l’esercito manterranno l’ordine la moglie del presidente di massa apri nell’attacco e poi deceduta la first lady è morta per le gravi ferite riportate nell’ attacco il premier ha convocato una riunione speciale del consiglio di sicurezza invitando la popolazione a mantenere la calma il governo britannico è fiducioso di poter tenere a bada il rischio di un focolaio di contatti alimentato dalla variante Delta nell’ambito delle semifinali di euro 2020 che questa sera vedono protagonista L’Inghilterra è nella finale di domenica ma non può garantire il rischio Zero l’ho detto oggi il Ministro delle attività produttive interpellatosessantamila spettatori ha messi per queste ultime partite di euro 2020 allo stadio di Wembley intanto di raduni e festeggiamenti per le strade di Londra Penso che siamo in grado di gestire il rischio ma non possiamo dire che non esistano quando si hanno migliaia di persone in un luogo ha detto difendendo anche la fine del generalizzata delle restrizioni nel Regno Unito annunciata per il 19 luglio del premier Boris Johnson malgrado il rimbalzo di contagi Delta cose vanno come la gente il business non possano avere allo stesso tempo dell’apertura che chiedono e la pretesa di una sicurezza assoluta su subito.it a Torino durazione dei servizi e potenziamento dei controlli per evitare che si creino situazioni a rischio assembramenti incontrollati Tucson occasione della finale degli Europei in programma domenica a Londra tra l’Italia e la vincente di Inghilterra Danimarca secondo quanto si apprende verrà rivisto il dispositivo di sicurezza nelle zone le arie si schernì alle quali si può accedere con determinati requisiti nelle piazze nelle zone della Movida delle principali città Al momento le misure non sono state ancora definite saranno i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza stabilire nel dettaglioTV Il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti ha Infatti firmato un decreto che attiva la norma che consentirà di acquistare un nuovo apparecchio televisivo compatibile con i nuovi standard di trasmissione con un bonus di €100 meno 20% fino a un massimo di 100 a differenza del precedente incentivo che resta comunque in vigore del pertanto cumulabile per coloro che sono in possesso di tutti i requisiti il bonus rottamazione TV si rivolge a tutti i cittadini perché non sono previsti limiti di reddito per ultime notizie per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa