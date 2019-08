Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il Ministro dell’Interno Matteo Salvini evocato la possibilità di un voto anticipato Al termine dell’incontro al Viminale con le parti sociali nel corso del promesso un coraggioso e sostanzioso abbassamento delle tasse nella prossima manovra Oggi abbiamo raccolto idee per l’Italia dei prossimi vent’anni se riesco ad applicarle bene altrimenti non siamo qua attaccati alle poltrone se litigi prevalgono il problema c’è questo lo vediamo da qui a breve anche prima di settembre ha detto il leader della lega per il quale la manovra non può essere un gioco delle carte il deficit non potrà stare sotto il 2% ha precisato che si sta lavorando all’eliminazione della tasi e alla riorganizzazione della tassazione sulla casa intantooggi le emozioni sulla Tav arrivano in Senato sono 6 verranno discusse nella seduta in aula tutti i testi dovrebbero essere messi in votazione noi voteremo la nostra mozione Come dice il leader pentastellato Luigi Di Maio Aggiungendo che se leggete la mozione è un atto di impegno al parlamento che è l’unico che può fermarlo una mozione che impegna al parlamento non vedo cosa c’entri il governo ha detto leader del MoVimento 5 Stelle c’è la presa di posizione di Alberto Perino leader storico del Movimento No TAV della Val di Susa la mozione del MoVimento 5 Stelle contro la torino-lione è un in una presa per i fondelli dice e la cronaca ha confessato il diciassettenne ha detto di essere stato lui a buttare un cassonetto colmo di carta giù per la scarpata sulla spiaggia di Bergeggi Liguria ha provato a negare a dire che non ne sapeva nulla Poi le contraddizioni lo hanno tradito si è detto molto dispiaciuto non sapeva che sotto la stradala spiaggia e tantomeno a te una famiglia di turisti dormiva in una tenda quel cassonetto di 10 kg scaraventato giù ha colpito violentemente in faccia un ragazzino francese di 12 anni che ora Versa in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Gaslini del Capoluogo Ligure Cambiamo argomento è andato a Sergio Ferrara al premio breakthru considerato l’Oscar della Scienza e prestigioso come Nobel fisico del CERN è associato infn Ferrara è stato premiato con Daniel Friedman e Peter vanno bene per la supergravità la teoria che realizza Il sogno di unificando relatività e fisica delle particelle è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa