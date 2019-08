Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio è il giorno del voto al Senato sulle emozioni riguardanti la TAV con Matteo Salvini e Luigi Di Maio in aula al governo può cadere anche prima di settembre detto ieri il leader della Lega esprimendo il suo dissenso per la manovra pensato ad altri alle altre scelte degli alleati di governo ma nella serata di ieri è arrivata la frenata di Palazzo Chigi il voto di oggi non prefigure in alcun modo un sindacato sull’operato del governo né tantomeno sull’operato del presidente del consiglio è un sì o un no alla mozione di fatto non cambierà le scelte già fatte a meno di avviare una procedura in questo senso di governo resta in bilico intanto dopo 5 ore di camera di consiglio ieri sera la Corte di Cassazione ha deciso reati prescritti per Umberto Bossi e Francescosito nel procedimento sulla truffa per i rimborsi elettorali della Lega Ma la confisca dei 49 milioni è confermata e definitiva annullata senza rinvio le condanne Le confische personali per l’allora leader della Lega e l’ex tesoriere del partito Belsito resta responsabile di appropriazione indebita per lui ci sarà la rideterminazione della pena in appello secondo la partita aveva ottenuto rimborsi elettorali ai danni del parlamento tra il 2008 e il 2010 falsificando rendiconto e il bilancio per Salvini la sentenza non cambia nulla le fusioni di un’autobomba ha colpito questa mattina una stazione di polizia nel distretto 6 di Kabul in un’area densamente popolata lo scoppio avvenuto poche ore dopo tre diverse operazioni anthesis segno delle forze speciali afghane in due quartieri di Kabul almeno 80 feriti incluse donne e bambini il bilancio dell’esplosione a Metaponto di Bernaldadai provincia di Matera una donna è morta stamattina a causa di un incendio divampato per cause in fase di accertamento in un capannone dove stabilmente vivono decine di migranti impegnati nella raccolta nei campi agricoli sul posto Vigili del Fuoco polizia Carabinieri operatori sanitari del 118 nei capannoni della ex complesso industriale Ferrandina emigranti vivono anni in condizioni precarie maltempo sull’Italia varrà anche per oggi l’allerta arancione lanciata ieri dalla protezione civile per rischio temporali su tutte le regioni settentrionali in parti è critica la situazione in provincia di Lecco dove si sono verificati esondazioni e smottamenti il fango ha investito alcune auto delle strade sono state chiuse e una cinquantina di persone sono state evacuate dalle loro case Intanto il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Bologna Modena Reggio Emilia e Vibo Valentia interessati da eccezionali eventi meteorologiciil 14 e il 22 giugno è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa