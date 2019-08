Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione studio Roberta Frascarelli Consiglio dei Ministri autorizzato l’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 a tempo indeterminato di 53627 unità di personale docente 117 dirigenti scolastici date 1646 unità personale ATA e355 unità personale educativo è stata autorizzata anche la trasformazione tempo pieno di contratti a tempo parziale di 226 unità di personale ATA lo dicono in una nota Il ministro Marco Bussetti a Giulia Buongiorno La Lega tele del fermamente nella pubblica amministrazione università e ricerca sono settori chiave per il futuro del paese un piccolo aereo è precipitato sulle alture sopra Calizzano Savona le due persone che erano a bordo sono morto il velivolo Concordesituato sul monte carmo da squadre del soccorso alpino Vigili del Fuoco l’aereo partito da Vercelli e diretta a Villanova d’Albenga era sparito dai radar ieri sera non si appresta a visitare i luoghi delle strade del fine settimana che hanno provocato 31 morti e il Paso e dighton si prepara la protesta dopo che in molti hanno chiesto al presidente di rinunciare alla vita non è il benvenuto alla parola d’ordine dei gruppi che si apprestano a contestare l’arrivo del presidente americano per cui retoriche incendiarie anti-immigrati viene considerata soprattutto ad El Paso in parte responsabile del massacro di sabato che ha colpito soprattutto la comunità ispanica è messicana la borsa di Tokyo inizia la seduta all’insegna della cautela con investitori che attendono Maggio indicazione dal tasso di cambio della moneta cinese alwan con dollaro americano mentre prosegue lo scontro commerciale tra pagine vuote i pannelli che hai cede lo 0,30 %si concentra anche su alcune tracce ematiche ritrovate nella stampa 109 dall’albergo dove hanno soggiornato i due americani accusati dell’omicidio di Mario Circello regga il lavoro del riso che inizia oggi gli specialisti dell’arma sono stati oltre 5 ore nella stanza d’albergo nel cuore del quartiere Prati Dov’è poche ore dal omicidio sono stati fermati due indagati nel controsoffitto della stanza era stato trovato il coltello utilizzato la fine Galli Elder per colpire cervello ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa