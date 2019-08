Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Roberta Frascarelli una forte esplosione ha scosso questa mattina la capitale afgana Kabul è una fitta nube di fumo copre il cielo un’autobomba avrebbe colpito gli uffici della polizia nel distretto 066 ambulanze sono accorse nel luogo dell’esplosione avvenuta in un’area densamente popolata finora 34 persone ferite tra cui molte donne sono state trasportate In ospedale lo scoppio fiore Dopo tre diverse operazioni anthesis emettere assegno dalle forze speciali afghane in due quartieri di Kabul lo stress per il governo in Senato con il voto delle emozioni Al momento i documenti Presentati al Senato e che verranno discussi nella seduta in aula tutti i testi dovrebbero essere messa in votazione solo due emozioni sono contraria all’opera e una è quella presentata dalle 5che impegni ha il Parlamento a rivedere la torino-lione L’altra è quella a prima firma del presidente del gruppo misto Loredana De Petris e che impegna il governo a non procedere alla realizzazione ammonta ad oltre 20 €2000000 il danno erariale che la Corte dei Conti contesta alla tua Energy srl la società agricola titolare delle Serre con impianti fotovoltaici a Villa Sora finita nel 2015 al centro di un’inchiesta per truffa e lottizzazione abusiva condotta dal corpo forestale denominata Eliot impianto era poi stato sequestrato per ordine della procura di Cagliari ieri in tarda serata la polizia di stato a Milano eseguito un fermo del PM nei confronti di un cittadino egiziano di 47 anni irregolare sul territorio nazionale indiziato per l’omicidio del Generale Milano trovato morto la notte precedente in viale Monza 101 a Milano per favore Non riattaccare ti ho davvero paura sono le ultime disperate parole alla poliziaAlessandra una quindicenne rumena che è stata rapita stuprata è uccisa dopo aver chiamato per tre volte invano 112 Alessandra ma c’è sano era sparita lo scorso XXIV luglio dopo l’autostrada per tornare a casa invece di accompagnarla però il suo aguzzino il meccanico sessantacinquenne gli ordini ha confessato il suo omicidio è quello di un’altra ragazza l’ha portata a casa sua Caracalla 145 km da Bucarest una volta lì Alexandra è riuscito a impossessarsi del telefono e ha chiamato la polizia e tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa