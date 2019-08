Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 7 agosto in studio Giuliano Ferrigno stazione informazione ancora politica in apertura il Governo è diviso in aula sulla Tav è il voto del Senato sulle emozioni lo conferma quella del MoVimento 5 Stelle contraria l’opera viene bocciata con 100 81910 Mentre le altre tutte favorevoli alla tav vengono approvate tra cui quelle delle poesie di Forza Italia si apre un problema politico troppi ostacoli finiscono a questo governo di crescere dice naura il senatore Massimiliano Romeo della Lega e il PD incalza con te salga al Quirinale Toninelli al Lanza di Chiara ho votato o no avanti il sereno i quotidiani dei 5 Stelle mi dispiacciono Come si fa a lavorare così scrive su Twitter Matteo Salvini commentando un’intervista in cui Toninelli lo definisce un nano sulle spalle di giganti che lavorano Salvini ha cancellatoiniziativa politica Sabaudia vicino Latina prevista questa mattina prima tappa del futuro agostano nel centro-sud e per essere presente in Senato la situazione a Hong Kong più grave dal suo ritorno sotto la sovranità cinese nel 1997 l’ha fermato il capo dell’ufficio di gabinetto di Pechino responsabile per gli affari di Hong Kong parlando ad uno al seminario ha sottolineato che il governo cinese è molto preoccupato per le proteste che vanno avanti da due mesi contro le autorità locali e che sta valutando le decisioni da prendere a tutti i livelli torniamo in Europa una forte esplosione ieri sera la sede dell’agenzia fiscale Danese a Copenaghen ferendo lievemente una persona Lore suonato oggi durante una conferenza stampa il capo della polizia sottolineando che l’autorità non ritengono si tratti di un incidente la fusione avvenuta davanti al Palazzo dell’agenzia vicino alla stazione ferroviaria in chiusura l’ultima notizia la notte della strage di Corinaldo tra il sette e l’otto dicembre scorso e in un autogrill lungo l’autostrada A1della banda dello spray si imbatte proprio nel rapper sfera ebbasta l’incontro casuale era già emerso nei giorni scorsi dalle carte dell’inchiesta di Ancona che ha portato all’arresto di 7 persone ma ora spunta un video Ludovica La Gazzetta di Modena si tratta di pochi secondi di una clip in cui sfera viene affiancato da quello che gli sembra un fan quel giovane a caccia di selfie appena dietro di lui e invece Ugo di uno degli indagati il video riporta la gazzetta È stato postato da diporto sul profilo Instagram poi rimosso è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa