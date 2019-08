Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno entreremo In Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo sono le parole di Oscar Camps fondatore della NG Open Arms parlando del inasprimento della nuova legge sui disabili sia limitante stagnola Catalunya radio che scatena la reazione di Matteo Salvini avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna che ha dato la bandiera alla nave le parole del vicepremier ma forse Questi signori vogliono fare solo una provocazione politica si ricordino che le acque territoriali italiane sono chiuse siamo pronti a sequestrare la nave concludi le Ministro dell’Interno il natante di openars è da 6 giorni nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro dove poter far sbarcare i 120 naufraghi recuperati al largo della Libia Cambiamo argomento arcelormittal presentato ricorso al TAR Puglia per l’annullamento del decretoministro dell’ambiente del 27 maggio che ha disposto il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento siderurgico di Taranto al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate dalla sanitaria il decreto seguiva l’istanza con cui il sindaco di Taranto chiedeva di avviare il riesame dell’Aia il gestore ci fa comprendere che non ha alcun interesse per il futuro di Taranto e lo farei alle aule di tribunale messaggio chiaro questo lo scatto Più grande afferma il sindaco Rinaldo Melucci ancora cronaca Metaponto di Bernalda provincia di Matera una donna è morta questa mattina a causa di un incendio divampato per cause in fase di accertamento in un capannone dove stabilmente arrivano decine di migranti impegnati nella raccolta dei campi agricoli sul posto Vigili del Fuoco polizia Carabinieri operatori sanitari del 118 nei capannoni della ex complesso industriale la felandina I migranti vivono da anni in condizioni precarie l’ultima notizia in chiusura la chiesa che vede chi è in difficoltà non chiude gli occhi da guardaremitra in faccia per creare relazioni significative punti di amicizia e di solidarietà al posto di barriere lo ha detto Papa Francesco udienza generale sottolineando che questa è la chiesa senza frontiere che si sente di tutti che sia Prendere per mano e accompagnare per sollevare è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa