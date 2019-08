Ultime Notizie Roma del 07-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano del governo si divide sulla Tav e la spaccatura nella maggioranza viene certificata dal voto del Senato sulle emozioni quella del MoVimento 5 Stelle e contraria all’opera viene bocciata con 100 81910 Sì mentre le altre tutte favorevole alla tav vengono approvate tra cui quella delle piedi e di Forza Italia chi apre un problema politico troppi ostacoli Da questo governo di crescere dice in aula il senatore Massimiliano Romeo della Lega il PD incalza Conte salda al Quirinale Toninelli Alleanza di Chiara ho votato no avanti sereno Berlusconi è Salvini affermano il bot è la soluzione migliore Grillo a Pierino dice non avere i numeri non è un tradimento No TAV il cantiere e fermo sfidiamo Salvini ad allargarlo migranti entreremo in Italia e doveseri problemi a bordo sono le parole di Oscar Camps fondatore della NG openars parlando del inasprimento della nuova legge sicurezza bis all’emittente spagnola Catalunya radio e scatena la reazione di Matteo Salvini avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna che ha dato la bandiera la nave ma forse Questi signori vogliono fare solo una provocazione politica dice lei Ministro dell’Interno si ricordino che le acque territoriali italiane sono più se siamo pronti sequestrare la nave che il natante di Open Arms da 6 giorni nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro dove poter far sbarcare i 120 naufraghi recuperati al largo della Libia Berlino dichiarale vng criminalizzate di essere la situazione a Hong Kong è la più grave dal suo ritorno sotto la sovranità cinese nel 1997 lo ha fermato il capo dell’ufficio di gabinetto di Pechino responsabile per gli affari d’Isonzo parlando ad un seminario ascendente Mi ha sottolineato che il governo cinese è molto preoccupato per le proteste che vanno avanti da due mesi contro le autorità locali che sta valutando le decisioni da prendere a tutti i livelli ultime notiziemisura l’uso prolungato dei telefoni cellulari su un arco di 10 anni non è associata l’incremento del rischio di Tumori maligno Benigni e quanto emerge da un rapporto esposizione a radiofrequenze e tumori il curato dall’istituto superiore di sanità l’agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità e quindi alla disponibilità in Italia della prima terapia sono al cellulare contro i tumori del sangue e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

