Ultime Notizie Roma del 07-08-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale in studio a Giuliano Ferrigno politiche un’apertura mi tratti sospesi nei mesi del Look down non andranno più saldate entro la fine dell’anno ma in due anni con 24 rate mensili non più 4 che prevede la nuova bozza del decreto agosto ancora suscettibile di modifiche che però non la sposta il primo appuntamento col Picco previsto per il 16 settembre nella bozza poi triplicati i fondi per il bonus baby sitter per gli operatori sanitari c’è una nuova quota di €400 di reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà di sgravi per gli stagionali del turismo e delle Terme e altri 200 milioni ai Comuni Consiglio dei Ministri non ancora convocato che la legava all’attacco del giorno dopo le rivelazioni sulle proposte di rendere alzano e Nembro zona rossa già dal 3 marzo per Calderoli le carte finalmente desecretate chiariscono quanto accaduto dopo la pubblicazione di queste carteè normale il Presidente del Consiglio in quanto responsabile politico dell’azione del suo governo Si metterebbe all’istante dice Intanto i parlamentari Bergamaschi della Lega sostengono che racconta il suo governo hanno perso giorni Preziosi per contenere la diffusione del virus quindi coronavirus forte aumento di in Veneto di nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore con 183 positivi in più in Puglia il governatore Emiliano chiede sono intensificati i controlli soprattutto sui piedi liberi al Movida a Gallipoli il sindaco Pensa ai vigilanti in battigia si è preso poi che le CTS già il 3 marzo aveva proposto la zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro ma l’invito inascoltato parlare dopo è molto più facile che fare durante ha commentato il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini è proprio dalla CTS sono attesi per la prossima settimana i nuovi sullo sport da capire quando i tifosi potranno tornare negli stadi tu lavoro sono 51373 i contagi da covid e segnalati dall’INAIL è dall’inizio dell’epidemia con 206casi mortali a livello mondiale contagi superano i 19 milioni in India più di 2 milioni in Africa più di 1 negli Stati Uniti morti sono oltre 160.000 essere in chiusura un incendio al momento di limitate dimensioni si è sviluppato al porto di Beirut vicino al luogo dell’esplosione che ha distrutto una vasta area della città ed è salito ad almeno 157 morti e 5000 feriti il bilancio della deflagrazione tra le persone arrestate ieri nel quadro dell’inchiesta c’è il direttore generale del Porto intanto Papa Francesco ha inviato tramite il dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale un primo aiuto di €250000 è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa