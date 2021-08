Ultime Notizie Roma del 07-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio aumento di casi di covid in Cina preoccupa gli azzurri delle Olimpiadi in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino del 2022 la Cina è chiusa per tutti non soltanto per noi a queste condizioni organizzare Pechino 22 è molto complicato non ci sono voli bisogna fare la quarantena per andare e al ritorno di qui a febbraio Spero che le regole cambino Ma se restano così gli atleti non vogliono andare l’allarme lanciato da Carlo Mornati capodelegazione dell’Italia TIM alle Olimpiadi estive di In effetti in Cina ai casi di covid stanno aumentando 124 casi nelle ultime rilevazioni 80 di questi sono da trasmissione domestica 44 quelli importati la provincia più colpita è login su con 61 casi trasmessi localmente sono stati rinviatidata da destinarsi alcuni grandi eventi il Beijing International Film Festival del 2021 e lavoro 5G conventionnée previsti per questo mese camorra è stata arrestata Maria Licciardi ritenuto al vertice del cartello camorristico Alleanza di Secondigliano l’arresto è avvenuto questa mattina a Ciampino la donna stava Per imbarcarsi per la Spagna e accusata di associazione di tipo mafioso estorsione ricettazione di denaro di provenienza illecita turbativa d’asta reati aggravati dalle finalità mafiose Cambiamo argomento naufragio di migranti con decine di morti sulla rotta delle Canarie 42 dispersi 12 corpi sono stati trovati su una spiaggia la denuncia e di camminando Frontera su una o.n.g. specializzata immigrazione sulla rotta Africa Isole Canarie alcuni pescatori sono riusciti a trarre in salvo 10 persone prima dell’intervento della Marina marocchina i dati Istatindustria fanno ben sperare per il futuro le prospettive per l’economia italiana restano positive per le imprese la fiducia si attesta sui massimi degli ultimi anni e livello dei posti Vacanti nelle Industrie nei servizi ha superato i livelli pre crisi evidenziati una nota dell’istat l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenta del 1% rispetto a maggio ci sono alcuni settori trainanti come il più 20% per i beni intermedi il più 16 2% per i beni strumentali ed il più 10% per i beni di consumo più contenute la crescita per l’energia più 2 e 1% è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa