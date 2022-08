Ultime Notizie Roma del 07-08-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferri ancora politica in apertura di giornale ieri è stato raggiunto un accordo elettorale tra PD verdi e sinistra italiana è stato comunicato in una conferenza stampa del segretario Enrico Letta con il segretario di sinistra italiana Nicola fratoianni è il capo portavoce dei Verdi Angelo Bonelli Sono contento di questo accordo elettorale necessarie a nostro avviso perché questa legge elettorale obbliga a fare accordi La solitudine penalizzata ha detto il segretario del partito democratico Enrico Letta sui seggi uninominali l’accordo raggiunto è 80% PD e 20% verdi sinistra italiana e fa discutere anche centro-destra la proposta dello strumento del blocco navale per fermare gli sbarchi ipotizzato dal leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al governo abbiamo già azzerato gli sbarchi e diventati matti con i decreti sicurezza che fra due mesi riproporremoSenti ci possiamo quindi vantare risultati concreti di conosciuto in tutta Europa e ogni suggerimento degli alleati sarà per noi prezioso dicono fonti della Lega commento delle ipotesi mentre meloni sottolinea su Facebook blocco navale europeo in accordo con l’autorità del Nord Africa che da anni propone Fratelli d’Italia altro non è che l’attuazione di quanto proposto dall’Unione Europea già nel 2017 arriva di numerose altre volte con l’Ucraina uno dei reattori della centrale nucleare di Zapponi sia sotto il controllo delle forze russe è stato spento il bombardamento di ieri ha causato un grave rischio per il funzionamento sicuro dell’impianto ha dichiarato oggi la società Ucraina energia atomica in seguito all’attacco alla centrale del sistema di protezione di emergenza è stato attivato su uno dei creatori funzionanti che si è spento il canto suo l’esercito Russo è ritornato di avere distrutto un deposito di carburante dell’esercito ucraino sono 350 mila tonnellate di gasolio vicino a zaporizhia territorio Dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa Cambiamo argomento piena ripresa per il turismo straniero in Italia Anche se con un andamento differente nei diversiovviamente da uno studio di Confcommercio cresce il turismo americano grazie al Dollaro forte torna a livelli del 2019 con 4,4 milioni di presenze nelle strutture ricettive tra luglio e settembre si riduce quello antico quasi azzerato il turismo Russo complessivamente la spesa turistica degli stranieri in Italia per luglio settembre sarà di 17 miliardi ritornando così e valori pre covid con una quota di spesa da parte degli americani di oltre 2,1 miliardi di euro valore superiore del 20% a quello del 2019 anche a livello europeo si nota una costante ripresa del turismo straniero verso l’Italia era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

