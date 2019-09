Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri il giuramento del governo Conte bis e poi Primo consiglio dei ministri dal quale sono arrivati i segnali di novità di governo impugna come discriminatoria e oltre le competenze regionali una legge del Friuli Venezia Giulia sui migranti e indica Paolo Gentiloni come componente italiano della commissione europea lex premier sarà vicepresidente avrà la delega gli affari economici dopo moscovici si può al commercio ai 21 ministri pentastellati e del PD il premier chiede rapporti reali e niente sgrammaticature istituzionali nel fine settimana lavorerà il corso di lunedì sulla fiducia alla camera per il governo apertura di credito dei mercati Piazza Affari positiva spread poco sopra 150 punti base è finito lo scontro con l’Unione Europeadice l’agenzia feat quest’oggi verrà reso noto che le nuovo Rating da parte dell’Agenzia Moody’s un alto dirigente di una società statale russa che produce motori è stato fermato a Napoli il 30 agosto su richiesta degli Stati Uniti per spionaggio economico riportano i media russi l’uomo sarebbe accusato di furto di documenti della General Electric ed informazioni protette la proprietà intellettuale per usarli per il motore di nuovi aerei civili ms-21 tentativi di concorrenza sleale non rendono migliori le relazioni attacca Putin è da Bloody vostok la polizia fa sapere eseguito un ordine di cattura dell’interpol secondo la procura l’uomo era con la moglie sarebbe stato portato a Poggioreale l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio Ada Carola rackete la comandante della Sea Watch 3 nelle scorse settimane la procura di Roma ha inviato gli atti a Milano dove Salvini alla sua residenza per competenza territorialeannunciato da una comunità tedesca traghettatrice di immigrati che ha speronato una motovedetta della finanza per me è una medaglia è stata la replica di Salvini in arrivo forti rincari per il conseguimento della patente di guida che arriverà a costare quasi €1000 con i costi delle lezioni di teoria e pratica che aumenteranno del 22% È questo l’effetto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del marzo scorso ha stabilito che devo essere revocato il regime di esenzione IVA alle lezioni di scuola guida una decisione che ha messo sul piede di guerra alle autoscuole secondo l’Agenzia delle Entrate il provvedimento riguarda tutte le annualità fiscali aperte per il momento è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa