Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio sfuma il sogno di Matteo berrettini di essere il primo italiano a giocare una finale degli US Open di tennis il tennis Romano è stato sconfitto in tre set da Rafael Nadal col punteggio di 76461 Nadal affronterà in finale domenica Daniele medvedev Matteo ha giocato benissimo Ha detto lo spagnolo sono stato fortunato nel primo set quando alti ebraico era nettamente avanti ha avuto due set-point in gran parte dei casi sono stato fortunato modi di rinviare l’esame per ritalin una nota l’agenzia di Rating comunica di aver aggiornato scuola in America e quindi non comunicherà alcuna decisione per l’Italia ma anche per recita di Istanbul Izmir avviato un procedimento disciplinare urgente nei confronti del giornalista di Rai radio 1 Fabio Sanfilippo azienda spiega una nota di viale Mazzini considera gravissime le affermazioni fatte dasul proprio profilo Facebook e dirette l’ex Ministro dell’Interno Sabini San Filippo aveva scritto per l’altro tempo sei mesi ti spari nemico mio Lightning sto rispondo con il Vangelo amate i vostri nemici fate del bene a chi vi odia Cambiamo argomento di ipotesi munizioni superficie te il pressing 5 Stelle sulla revoca delle concessioni autostradali tra i nodi da sciogliere per il governo che si prepara la manovra punti lavoro Aldi programmatico in vista del voto di fiducia a Bruxelles Gentiloni candidato italiano Per la Commissione Europea ha avuto un faccia a faccia con la presidente Letta von der leyen intanto era ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova risponde sul 3DS perché l’hanno attaccata per l’abito scelto per il giuramento la vera eleganza e rispettare il proprio stato d’animo numerosi messaggi di solidarietà anche da Conte e sale 5 negli Stati Uniti il numero delle morti per insufficienza polmonare dovuta probabilmente all’uso delle sigarette elettroniche l’ultimo decesso è stato annunciato in California nella contea di Los Angeles e del terzo del genere meno di 48 ore e altre vittime in Minnesota indiana ElenaOregon le autorità sanitarie americane hanno parlato di 450 casi di malattia polmonare legate all’uso della sigaretta cosa sera ci qualifichiamo con la placca identificativa avrebbe detto Andrea Varriale nel corso dell’audizione del 9 agosto scorso davanti ai magistrati di Roma ricostruendo la notte del 26 luglio quando il vice brigadiere Mario Circello Rega Venne ucciso con 11 coltellate sferrate da cittadino americano Ping hun Lee Heather neanche il collega di Cerciello aveva l’arma una decisione quella di non portare L’arma che sarebbe legata al fatto che l’attività di controllo delle piazze di spaccio viene svolto in borghese con un abbigliamento che nel complesso l’occultamento voltiamo pagina l’India deve rinunciare Almeno per il momento al sogno di essere quarto paese a portare un su veicolo sul suolo lunare dopo Stati Uniti ex Unione Sovietica e Cina il centro di controllo della missione a bengaluru ha improvvisamente perso i contatti con il under quando il veicolo si trovava nella casa in cui avrebbe dovuto cominciare una discesa verticale per poi rallentare sposarsi al suolo inCambiamo argomento la lombarda Carolina Stramare Vent’anni in gara con il numero 3 la vincitrice del concorso Miss Italia 2019 nella finale di Jesolo trasmessa in diretta da Rai 1 mare di Vigevano in provincia di Pavia si è imposta sul Serena Petralia vent’anni che con lei costituivano la terna finalista E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa