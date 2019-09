Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dopo il lancio dei cinque ragazzi ieri sera da Gaza verso il territorio dello stato ebraico l’esercito israeliano In risposta ha colpito la notte scorsa diverse postazioni militari di Amazon nel nord della Striscia lo ha fatto sapere il portavoce militare israeliana l’iran avviato come annunciato la terza fase del solito impegno dell’accordo sul nucleare iraniano siglato nel 2010 Il portavoce dell’agenzia tonica di peran annunciato che inizia per produrre Castorano all’interno delle centrifughe si tratta del quarto impegno su 8 nell’ambito dell’intesa sulla Reggimento dell’orario l’iran ha la capacità di aerei che vanno ben oltre la soglia del 20% l’ha dichiarato Il portavoce dell’agenzia atomica di Teramo Chiama Antonio Di Matteo berrettini vs il primo italiano a giocare una finale degli US Open di tennis sistemista Romasubito.it reset da Rafael Nadal col punteggio di 76 6461 Natale affronterà in finale domenica daniil medvedev Matteo ha giocato benissimo Ha detto lo spagnolo sono stato fortunato nel primo set al tie-break lui era nettamente avanti avuto due set-point gran parte dei capi avrebbe vinto ma sono stato fortunato Vabbè detto non ritiri via l’esame per ritalin una nota l’agenzia di rete in comunica di aver girato il tuo numero e quindi comunicherà alcuna decisione per l’Italia ma anche per le città di Istanbul Izmir servono invece 43 vittime dell’uragano Dorian alle Bahamas Meda notizie ministro della salute del paese dua Nathan che aggiunto che il bilancio probabilmente destinato a pesantissima mano che le squadre di soccorso che riescono a raggiungere le zone colpite ipotesi abolizione superticket è il pressing 5 Stelle sulla revoca delle concessioni autostradali per i nodi da sciogliere per il governo che si prepara la manovra Conte lavora al discorso programmatico in vista del voto di fiducia a Bruxelles Gentiloni candidato italiano Per la Commissione Europea ha avuto un faccia a faccia con la presidente Letta a darla vinta da ministro dell’Agricoltura Teresarisponde su Twitter e gli haters che l’hanno attaccata per l’abito scelto per il giuramento la vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo numerosi messaggi di solidarietà anche da come spegnere Lidl Roti finanzieri del Gico dell’Aquila stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone tra questi anche l’imam della Moschea darah salame di Martinsicuro in provincia di Teramo È una commerciale italiana tutti sono indagati per reati tributari di autoriciclaggio con finalità di terrorismo di Trevano somme di denaro in parte frutto di evasione fiscale da destinare al finanziamento di attività riconducibili alla Roby che uno dei quali già condannato in via definitiva per associazione con finalità di terrorismo internazionale in corso anche al sequestro di somme immobili per oltre €1000000 e sarei 5 negli Stati Uniti il numero di morti per insufficienza polmonare dovuta probabilmente all’uso delle sigarette elettroniche l’ultimo decesso è stato annunciato in California nella contea di Los Angeles ed è il terzo del genere in meno di 48 ore e altre vittime Minnesota Indiannoi teorie di autorità sanitaria americana hanno parlato di 450 casi di malattia polmonare legata all’uso delle sigarette elettroniche E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento via Scott

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa