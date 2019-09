Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio dalle carte dell’inchiesta sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Circello Rega stanno emergendo gli sviluppi investigativi che sembrano delineare fin nei minimi dettagli cosa avvenuto tra Tevere Prati la notte del 26 luglio scorso nel documento di oltre 200 pagine depositato dalla procura In vista dell’udienza Davanti al Tribunale del riesame fissato per il 16 settembre si afferma che il quadro degli elementi raccolti ulteriormente il già granitico quadro accusatorio nei confronti di Natale George che ha pianificato nei minimi dettagli tutte le fasi della Condotta delittuosa posta in essere unitamente a fine Gun lei è autore delle 11 nel corso di quella nottata Cambiamo argomento in attesa del voto di fiducia lunedì la giornata politica è stata caratterizzata anche dalle polemiche per il body shaming nei confronti dellaBellanova che però risposto a tono sono emerse le prime crepe tra i due alleati di governo Dopo le parole della titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli che ha detto che la TAV va fatta scatenando la reazione piccata di molti esponenti 5 Stelle Paolo Gentiloni è stato designato come componenti italiano della commissione europea ieri a Bruxelles ha incontrato la presidente Letta von der leyen Europizza favorevole reddito di cittadinanza contrario alla Planet Questo è il pensiero del neo ministro dell’economia Gualtieri Giorgia Meloni a Sky Tg24 dice lunedì in piazza contro il governo Auspico anche con la lega la risposta di Sini ci sarò poi attacca Di Maio non so come si possa passare in una settimana dal ministro del lavoro a quello degli Esteri mi tolgo il cappello io non ne sarei capace Cambiamo argomento dei Carabinieri del Ros e del Gico dell’Aquila stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone tutti sono indagati per i reati tributari di autoriciclaggio con finalità di terrorismo si tratta di 8 persone di origini tunisine 2tra loro anche l’imam della Moschea dar alasan di Martinsicuro in provincia di Teramo È una commercialista italiana Matteo berrettini è stato sconfitto in tre set da Rafael Nadal col punteggio di 6-3 6-4 6-1 finisce il sogno del tennista romano che è arrivato A un passo dal diventare il primo italiano a giocare una finale degli US Open Nadal affronterà in finale domenica danile Mediaset voltiamo pagina facevano lavorare 14 ore al giorno come pastore con una paga di circa 1,5 euro allora un ventenne originario del Gambia senza riposo settimanale nei ferie il giovane che lavorava dalle 5 del mattino viveva in una Masseria all’interno della quale su un giaciglio Per questo gli uomini della Task Force anti caporalato dei carabinieri hanno arrestato a Tuturano frazione di Brindisi un 51enne la sua convivente trentasettenne quest’ultima titolare della Masseria i reati di concorso di intermediazione illecita è sfruttamento del lavoro gli investigatori definiscono disumane le condizioni di vita del giovane pastore che ritengono fosse ridotto in schiavitù senza alcun diritto era l’ultima notizia Buon proseguimento

