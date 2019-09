Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo in Medio Oriente dopo il lancio di 5 ragazzi ieri sera da Gaza verso il territorio dello stato ebraico l’esercito israeliano In risposta ha colpito nella notte diverse postazioni militari di Amazon nel nord della striscia di Gaza ho fatto sapere il portavoce militare israeliano Milano invece avviato come annunciato la terza fase del suo impegno dell’accordo sul nucleare siglato nel 2015 Il portavoce dell’agenzia atomica di Teheran ha annunciato che ha iniziato a introdurre gas uranio all’interno delle centrifughe si tratta del quarto impegno su 8 nell’ambito dell’intesa sulla Reggimento del uranio Iran alla capacità di arricchire uranio ben oltre la soglia del 20% va dichiarato Il portavoce dell’agenzia TomPerozzo Kamar mandi agenzia di Rating Moody’s ha inviato l’esame per l’Italia in una nota l’agenzia di Rating ha comunicato di aver aggiornato il suo calendario per quindi non comunicherà alcuna decisione per l’Italia ma anche per le città di Istanbul e Izmir il bilancio delle vittime dell’uragano Dorian alle Bahamas sale a 43 morti nei dallo tizia il ministro della salute del paese due in senso che ha aggiunto che il bilancio e probabilmente destinato ad appesantirsi man mano che le squadre di soccorsi riusciranno a raggiungere le zone colpite dalla devastazione dell’uragano nello sport sfuma Il sogno di Matteo berrettini di essere il primo italiano a giocare una finale degli US Open di tennis il tennista è stato battuto in tre set da Rafael Nadal e col punteggio di 76 6461 una della Frontera in finale domani Daniele medio e Matteo ha giocato benissimo sono stato fortunato del 1/7 quando al tie-breaknettamente avanti ha avuto due serpenti in gran parte dei casi avrebbe vinto ma sono stato fortunato ha detto il campione spagnolo è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa