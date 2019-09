Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto della redazione che apre la Luigi in studio l’Italia è chiamata a svolgere nell’Unione Europea un ruolo di primo piano partecipando con convinzione e responsabilità un progetto europeo lungimirante sostenibile ed equilibrato queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti per il capo dello Stato è necessario un riesame del patto di stabilità invita poi a fare passi in avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti invece il tema della tassazione delle grandi imprese multinazionali per un sistema più equo e corretto Ha detto Mattarella in Medio Oriente dopo il lancio di 5 razzi di ieri sera da Gaza verso il territorio dello stato ebraico l’esercito israeliano in rispostanella notte diverse postazioni militari di Massa nel nord della striscia di Gaza l’ho fatto sapere il portavoce militare israeliano Milano invece avviato come annunciato la terza fase del suo disimpegno da l’accordo sul nucleare siglato nel 2015 1000 portavoce dell’agenzia atomica di terra ha annunciato che è iniziata l’introduzione di gas uranio all’interno delle centrifughe si tratta del quarto impegno su 8 nell’ambito dell’intesa sulla chimento dell’uranio l’iran alla capacità di arricchire uranio ben oltre la soglia del 20% l’ha dichiarato Il portavoce dell’agenzia atomica di Teheran Kamar mandi sport tennis sfuma Il sogno di Matteo berrettini di essere il primo italiano a giocare una finale degli US Open di tennis il tennista Romano è stato sconfitto in 37 da Rafael Nadal col punteggio di 76 64611 dalla frontiera domani in finale daniil medvedevbenissimo sono stato fortunato in gran parte dei casi avrebbe vinto ma sono stato fortunato Ha ribadito il campione spagnolo è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa