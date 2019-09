Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 7 settembre in studio Giuliano Ferrigno perché l’informazione migranti in primo piano 5 dei 13 profughi salvati dalla Alan kurdi sono stati evacuati per motivi medici lo conferma Lanza lo staff della SIAE che da oltre una settimana al largo di Malta in attesa di conoscere il posto dove sbarcare 4 delle persone evacuate sono minorenni prendi diciassettenne un quindicenne per uno di loro è stata disposta l’evacuazione dopo un tentativo di suicidio ieri ieri con a bordo le persone liberate nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina sono atterrati rispettivamente a chi è per Mosca lo riportano i media russi e ucraini sui €1 dovrebbero essere circa 35 persone Appena scarcerate tra prigionieri liberati dai russi di 24 marinai ucraini catturati l’anno scorso Dopo uno scontro al largo della Crimea notizia presa con sollievo dal presidente e dalbelum Sassoli ancora esteri dopo il lancio di 5 ragazzi ieri sera da Gaza verso il territorio dello stato ebraico l’esercito In risposta ha colpito la notte scorsa diverse postazioni militari chiamasse nel nord della striscia ha fatto sapere il portavoce Militare italiano due civili italiani sono stati accoltellati da ignoti mentre si trovavano nella cisgiordania settentrionale sono stati ricoverati in un ospedale italiano lo ha riferito il portavoce militare secondi media si tratta di un uomo di 60 anni del figlio di 17 che sarebbe in condizioni gravi 1 c’erano dentro in chiusura il fratello di un pentito di camorra che si trovava in un luogo protetto del Cosentino l’uomo che a Cosenza da calcio a un bambino di origini marocchine perché si era avvicinato alla figlia neonata in carrozzina l’uomo che la moglie entrambi denunciati per lesioni personali aggravate sono stati immediatamente trasferiti in altra località protetta i miei figli hanno visto quell’uomo vicino alla tua mi hanno detto che era quello che gli aveva aggrediti l’ho affrontato gli ho chiesto perché racconta la madre del bambino è tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

