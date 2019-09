Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno migranti in primo piano 5 di 13 profughi salvati dal Alan kurdi sono stati evacuati per motivi medici lo conferma Lanza lo staff della SIAE per una settimana e allargo di Malta in attesa di conoscere il posto dove sbarcare quanto delle persone evacuate sono minorenni 3 diciassettenne un quindicenne per uno di loro è stata disposta l’evacuazione dopo un tentativo di suicidio momento l’Italia è chiamata a svolgere nel ruolo di primo piano partecipando con convinzione il responsabilità di un progetto europeo lungimirante sostenibile ed equilibrato lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti a Cernobbio ferma tapparella è necessario un riesame del patto di stabilità invita a fare passi avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distruzione concorrenzialedell’economia francese non si esprime sulla possibile nomina di Paolo Gentiloni a commissario per gli affari economici dell’UE non sono io quello che decide la decisione spetta la presidente della commissione europea Ursula von der leyen quando lei deciderà può commentare ha detto a margine del forum la cronaca l’ha Massimo Sebastiani le tornitore 45 anni scomparsa dal 25 agosto scorso accusato di aver ucciso l’amica Elisa pomarè è stato catturato nel primo pomeriggio a Piacenza si trova ora in caserma al momento non ci sono notizie di Elisa pomarelli per la quale proseguono le ricerche per quella cronaca chiusure regali di canali mrl giovane americana arrestata a Roma per l’omicidio del Carabiniere Cerciello hanno ritirato la richiesta di scarcerazione a riferirlo è l’avvocato del giovane evidente che ci sono ancora investigazioni in corso con quelle sugli abiti del Carabiniere ho dei ragazzi e altre che non conosciamo il quadro generale ha spiegato il legale manca di elementi che non consentono un completo esercizio della Difesa che finora è fondata su una persona che amisottolineato in riferimento avaria le collega di Cerciello è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa