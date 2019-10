Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio Stamani in aula alla camera al via la discussione generale sulla riforma per il taglio dei parlamentari lega Forza Italia e Fratelli d’Italia voteranno tutti Sì l’importante è che non ci sono scambio delle vacche tra Movimento 5 Stelle PD commenta Salvini Di Maio ieri aveva sfidato gli ex alleati mi aspetto un voto trasversale chi non vota scegli la poltrona invece del cambiamento oggi a Milano udienza del processo Ruby a carico di Berlusconi che mi argomento e la presidente della commissione giustizia del Senato americano e stretti alleati di Trump scrive a Conte Johnson and Morrison conti cooperare nell’inchiesta sulle origini della Russia gay chiede Graham Renzi da parte sua incalza il premier se si vuole fare chiarezza è giusto che vada al copasir spieghi tutto sugli f31 Intanto con tesarebbe d’accordo per la rinegoziazione di Milano economiche al punto un bonus per i lavoratori incapienti la priorità inizia ad aiutare i dipendenti a basso reddito afferma il vice ministro misiani parlando del cuneo fiscale oggi a Palazzo Chigi incontro tra conta i sindacati sulla manovra da lista d’attesa la nota mensile sull’andamento dell’economia italiana di settembre a Milano oggi funerali di Giorgio Squinzi Portogallo riconferma i socialisti di Costa che non lo tengono per la maggioranza assoluta in Parlamento ora un accordo con gli altri partiti per 4 anni di stabilità assicura il premier il partito di Costa ottenuto il 37% dei voti mentre il centrodestra del psdi 28-1 oggi visita di Mattarella in Danimarca Copenaghen Cronaca Vera che sta oggi la convalida dell’arresto del 47enne che ieri si è consegnato ai Carabinieri dopo aver ucciso a coltellate la moglie di 36 anni militari lo avevano localizzato ha cercato nel Bergamasco dopo che l’uomo aveva tentato di fuggire proprio la settimana scorsa la vittima aveva raccontatoche marito aveva crisi di gelosia una perturbazione di origine Atlantica porterà da oggi la pioggia sull’Italia con una sensibile diminuzione delle temperature è una intensificazione dei venti in particolare al centro prevista allerta arancione su Calabria Sicilia gialla per Toscana Lazio Campania e Abruzzo Molise Basilicata e Puglia lo sport per chiudere nella settima giornata della Serie A di calcio la Juventus batte 2-1 al Meazza e riconquista la vetta della classifica terza l’Atalanta 31 Lecce Paris Show Bologna Lazio 22 con doppietta di mobile polemiche invece nel 11 di Roma Cagliari Torino Napoli finisce 00 Fiorentina Udinese 1 0 oggi raduno dell’Italia a Coverciano E questa era l’ultima notizia buon inizio di giornata e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa