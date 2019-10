Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio Oggi è il giorno in cui comincia la discussione alla camera sulla legge che prevede in una vistosa diminuzione dei numeri di Montecitorio è Palazzo Madama Se tutto andrà previsto martedì ci sarà la votazione Montecitorio Passerà dal 634 cento deputati mentre il Senato da 315 a 200 e si tratta della quarta e ultima lettura parlamentare del provvedimento fortemente voluto dal Movimento 5 stelle ieri sera ponti di lega Forza Italia e Fratelli d’Italia al termine di un vertice tra Matteo Salvini Silvio Berlusconi Giorgia Meloni hanno fatto sapere che voteranno si alla legge e Non resteranno Invece fuori dall’aula Cambiamo argomento anticipiamo la pagina sportiva dopo 4 minuti Juve in vantaggio con di dalla che batte Handanovic con un diagonale di sinistro al nozione personale di Ronaldo che colpisceTraversa al diciassettesimo pareggia limite fallo di mano di Denise e il rigore trasformato da lautaro Martinez al 41esimo Ronaldo show prima Handanovic respinge una gran botta Poi si vede annullare un gol dopo uno scambio con dybala nella ripresa sessantanovesimo vicino colpisce il palo esterno a settantanovesimo nuovo vantaggio della Juve combinazione Ronaldo Pjanic Higuain nell’argentina batte Inter Juve finisce 1 a 2 e torniamo a parlare della cronaca andiamo a Trieste Buonasera i figli delle stelle sono tornati a parlare davanti alla telecamera di un telefonino la gente Matteo Demenego in turno insieme al collega e amico Pierluigi rotta il video diffuso anche sul account Facebook della Polizia di Stato Mostra i due poliziotti uccisi il 4 ottobre a Trieste a bordo della volante mentre si rivolgono ai cittadini augurando a tutti di dormire sonni tranquilli perché la volante 2 veglia su di voi dicono in sottofondo la musica del branole stelle di Alan Sorrenti tranquillo la volante due volte perché non posso che vanno sempre bene niente Buonanotte buonanotte ciao è una complicata spy-story di quelle che potrebbero usare come fiction una meravigliosa serie TV così Matteo Renzi leader di Italia viva parla del Rossi è gay per caso che ha scosso gli Stati Uniti è diventata una fare anche italiano quando secondo quanto rivelato dalla stampa stato il Ministro della Giustizia William bar ha incontrato a Roma alcuni membri dell’intelligence italiana La domanda è perché il ministro della giustizia americano è venuto segretamente incontrare il capo dell’isis Si è chiesto Renzi intervistato nelVai mezz’ora in più penso che se si vuole fare chiarezza come conta detto è giusto che il Presidente del Consiglio vado al copasir e spieghi tutto aggiunto l’ex premier è ancora Credo che farebbe bene a credere accedere dati sui servizi non c’è l’obbligo di farlo meglio suggeriscono di interesse del presidente del consiglio di metterci un professionista e andiamo a chiudere con la borsa quella di Tokyo inizia la prima seduta della settimana alla fine della cautela In attesa di sviluppi delle negoziazioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti previste questa settimana l’indice Nikkei Segna una variazione appena positiva dello 0 19% quota 21450 163 con un guadagno di 40 punti sui mercati dei cambi Lo Yen è poco variato sul dollaro a un livello di 100 670e sull’euro al 117 eventi era una notizia buon proseguimento di ascolto

