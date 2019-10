Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla relazione da Francesco Vitali in studio Andiamo a Trieste in un video le immagini della sparatoria il questore fasi drammatiche le telecamere sono state sequestrate sono al vaglio degli inquirenti per il BMI Killer AG con lucida festività altri 8 agenti hanno rischiato la morte non ci sono riscontri oggettivi su una possibile malattia psichiatrica l’agente ferito dopo essere stato operato alla mano si trova in buone condizioni stazionarie le condizioni dell’auto del duplice omicidio e cambiamo ora argomento Lindsey Graham presidente della commissione giustizia del senato è uno dei più stretti alleati Donald Trump ha scritto una lettera al premier italiano Giuseppe Conte a quello britannico Boris Johnson e alla studiano scatto Morrison chiedendo che continuino a cooperare come torno in General William bar nell’inchiesta sulle origini della sia Gate uno dei doveri della torre in generale dei superl’indagine in corso i suoi incontri nei tre paesi sono ben dentro i confini della sua normale attività ha osservato uno fragio sarebbe avvenuto in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa sul posto Stanno operando le motovedette della Guardia Costiera della Guardia di Finanza che hanno recuperato finora i cadaveri di due donne 22 superstiti tra i quali donne i bambini che sono già stati trasferiti in porto il partito socialista del premier uscente Antonio Costa vince le elezioni in Portogallo con il 37,14% Dopo 90% circa dei voti scrutinati un risultato che però non consente al sito di conquistare la maggioranza assoluta con 100 117 seggi su 230 e chiudiamo con lo sport la Juventus batte l’Inter 21 nel posticipo della settima giornata di Serie A giocato al Meazza di Milano e scavalchi nerazzurri andando in testa alla classifica il big match si infiamma subito con la rete al quarto gli dà lanciato da Pjanic e brava batteria Handanovic dalla finestra poco dopoRonaldo colpisce la traversa dal limite ma l’Inter pareggia grazie ad Elice che come te fallo di mano in area rigore che al 18esimo lautaro Martinez non sbaglia l’Inter tiene alto il ritmo gioca bene ribatte colpo su colpo nella ripresa Comincia bene la Juve i nerazzurri faticano fino all’ingresso di Higuain che da loro più starti Sari toglie dibale trova equilibrio con ham-kam venendo premiato dalla rete dell’ex Napoli al trentacinquesimo Inter scivola al secondo posto del tangibile rammarico di nerazzurri mentre la Juve fa festa in campo la squadra si avvia verso gli spogliatoi a capo Chino ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa