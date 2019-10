Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata Un bel ritrovati alla dalla redazione da Francesco Vitale in studio Partiamo dalla pagina sportiva il primo KO per con te La Juve vince a San Siro e si prende la maglietta Inter meno Juventus finisce 1 a 2 doppio colpo Juve nel derby d’Italia San Siro la squadra di sarri batte l’Inter 21 e vola in vetta scavalcando i nerazzurri interrompendo il Percorso netto di Conte nel primo tempo dibalas sblocca la gara al parto poi cr7 centro una traversa Martinez pareggia su rigore fallo di mano e Rocchi Annulla a una rete Ronaldo nella ripresa poi schermo intero di Vecino e Higuain firma il gol partita all’ottantesimo le altre notizie Il centro-destra unito si propone di liberare gli italiani da questa maggioranza lo scrivono in una nota congiuntaSilvio Berlusconi Matteo Salvini e Giorgia Meloni dopo un vertice Milano è di tutta evidenza scrivono che questo esecutivo giallorosso non potrà durare a lungo e il centrodestra si opporrà le sue ricette sbagliate Grazie anche un maggior coordinamento delle opposizioni in Parlamento andiamo all’estero sull’asse Gates sulla visita segreta in Italia del ministro della giustizia americano William bar interviene anche Renzi secondo il quale se si vuole fare chiarezza con te Ha detto è giusto che il Presidente del Consiglio vado al copasir e spieghi tutto la domanda è perché il Ministro della Giustizia americana è venuto segretamente incontrare il capo dell’isis il dipartimento delle informazioni per la sicurezza sentiamo Matteo Renzi per fare prima il cuneo fiscale e poi le altre cose Family arteinvestimenti Noi siamo d’accordo che mi dice noi però è un punto importante sta cosa che io ritengo sia piccolina che sia poca roba rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno il nome del quieto vivere purché non alzino l’IVA io ci sto da Palazzo Chigi arriva l’impegnogli accordi presi sull’acquisto di 90 F35 gli aerei da guerra diventati materia di scontro politico soprattutto per la contrarietà del MoVimento 5 Stelle è stato Giuseppe Conte rassicurare il segretario di stato Mike Pompeo durante l’incontro della scorsa settimana e sarebbe stata confermata pubblicamente la soddisfazione degli americani che proprio dal Movimento 5 stelle arrivano stop è doveroso rinegoziare voltiamo ancora Pagi è una frase avvenuto in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa sul posto Stanno operando le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che hanno recuperato finora i cadaveri di due donne 22 superstiti tra i quali donne e bambini che sono già stati trasferiti in porto c’erano una cinquantina di migranti a bordo del barchino che hanno fregato secondo una prima ricostruzione quando sono arrivate le motovedette per procedere al trasbordo I migranti sono stati tutti da un lato e complice il mare mosso hanno fatto ribaltare l’imbarcazione E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

