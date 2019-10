Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio Un barchino con a bordo una cinquantina di migranti ha fatto naufragio in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa Guardia Costiera e Guardia di Finanza hanno recuperato finora i cadaveri di due donne 22 superstiti ed hanno avvistato altri due corpi secondo una prima ricostruzione quando sono arrivate le motovedette per il trasbordo Dei migranti ci sono spostati tutti da un lato dell’imbarcazione facendola ribaltare secondo I sopravvissuti tre dispersi ci sarebbero 8 bambini operare una riferisce di aver salvato nella notte 40 persone tra le quali un bambino è un neonato su una barca scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata alle 8:10 del mattino nel territorio di Catanzaro epicentro a Caraffa di Catanzaro in centro a pochi chilometridal capoluogo non risultano né feriti né danni ma gli istituti scolastici a titolo cautelativo sono stati fatti evacuare Anche perché la scossa ha suscitato molta paura Stamani in aula alla camera al via la discussione generale sulla riforma per il taglio dei parlamentari lega Forza Italia Fratelli d’Italia a volte erano tutti Sì l’importante è che non ci sia uno scambio delle vacche tra Movimento 5 Stelle Partito Democratico commenta l’ex Ministro dell’Interno Salvini Di Maio ieri aveva sfidato gli ex alleati mi aspetto un voto trasversale chi non vota sceglie la poltrona invece del cambiamento dice il pentastellato è tutto per il momento buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa