Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio la Turchia si appresta a invadere la Siria settentrionale da dove gli Stati Uniti hanno cominciato a ritirare le truppe lo ha annunciato la Casa Bianca da colloquio telefonico tra il presidente americano Donald Trump è quello turco erdogan Ankara fa sapere che attaccherà l’area Per liberarla dai terroristi curdi ed erdogan e spiega che le operazioni militari cominciare in qualsiasi momento Le Milizie curdo Siriano e confermano al ritiro delle truppe statunitensi e affermano di essere pronte a difendere ad ogni costo il territorio barchino con a bordo una cinquantina di migranti ha fatto naufragio in nottata a poche miglia da Lampedusa Guardia Costiera Guardia di Finanza non recuperato 9 cadaveri ed hanno messo in salvoi due persone secondo una prima ricostruzione quando sono arrivate le motovedette per il trasbordo I migranti si sono spostati tutti da un lato dell’imbarcazione facendo la ribaltare se sopravvissuti tre dispersi ci sarebbero 8 bambini la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta l’Italia ancora sulla soglia della crescita zero e rischia di cadere in recessione in caso di nuovi shock è il nuovo allarme lanciato dal centro studi di Confindustria se fosse confermato il rialzo divya CISL economisti stimano che il PIL rimarrà fermo sia quest’anno sia il prossimo anno Ma in caso contrario crescerebbe dello 0 4% per Confindustria nonostante l’economia si afferma da oltre un anno il conti pubblici sono migliore di quanto indicato l’industriale chiedono Quindi svolta Nel 2020 e propongono di ampliare la platea dei beneficiari del bonus di €80 e laboratori incipienti e di intervenire sull’irpef allineando i primi due scaglioni nell’ultima nota mensilerileva un proseguimento della fase di debolezza economica un aereo appartenente alle forze del Maresciallo Khalifa haftar in Libia colpi di un bombardamento al club equestre di Tripoli nel prendo un certo numero di bambini innocenti ne dà notizia al 1000 la missione dell’anno in Libia precisando che l’attacco compiuto con 4 bombe senza guida avvenuto ieri pomeriggio non si conosce ancora il numero esatto dei feriti da strutture di tipo civile e non vi sono presenti nelle forze nei infrastrutture militari è tutto per il momento Vi auguro buon proseguimento di

