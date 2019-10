Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio iniziata questa mattina nell’aula della camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari è la più attesa e promessa gli ultimi decenni scelta obbligata per restituire credibilità alle istituzioni alle torri latore pentastellato Giuseppe Brescia 16 deputate che si sono iscritti a parlare oltre al relatore al rappresentante del governo nessuno di loro è della Lega Forza Italia per voce di Laura Ravetto annunciato al provvedimento chiedendo però una riforma della legge elettorale €1 A parte le forze del Maresciallo Khalifa haftar ha colpito in un bombardamento il club equestre di Tripoli nel quartiere di Azzurra facendo un certo numero di vittime tra bambini innocenti nella notizia1000 la missione dell’ ONU in Libia precisando che la stacco compiuto con 4 bombe senza guida è avvenuto ieri pomeriggio non si conosce ancora il numero esatto dei feriti la struttura ed il possibile non vi sono presenti nei forse ne infrastrutture militari almeno 15 persone invece sono state uccise nelle ultime ore a Baghdad in Iraq durante scontri tra la polizia Ei manifestanti nel sobborgo meridionale di Sadat City gli scontri sono avvenuti nel quadro delle proteste popolari contro il carovita e la corruzione sale così a 109 persone uccise e oltre 6000 feriti il bilancio di 6 giorni di disordini nella capitale irachena in altre città del paese il premier ma di ammesso che l’esercito non ha rispettato le regole di ingaggio ha usato Forza Eccessiva nella repressione al via i lavori del sinodo sull’amazzonia con una processione alla quale hanno partecipato il papà e i padri sinodali con gli indigeni altrioltre al Crocifisso hanno sfilato canoe pagode simboli della grande regione panamazzonica sulla quale si confronteranno per tre settimane Vescovi da tutto il mondo Papa Francesco aperti i lavori del sinodo invitando i padri sinodali ad accostarsi ai popoli amazzonici in punta di piedi rispettando la loro storia la loro cultura il loro stile del buon vivere e la cronaca una bomba carta rudimentale esplode la notte scorsa da Asti vicino ad un ingresso secondario della palazzina del palazzo di giustizia e dell’archivio di stato accanto al luogo dell’esplosione è stato trovato un cartello con la scritta vi faremo morire tutti e secondo quanto trapela da fonti vicine alle indagini La minaccia rivolta quattro magistrati astigiani l’ordine è stato posizionato in una zona dove non sono presenti le telecamere di videosorveglianza per il momento è tutto vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa